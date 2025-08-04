الإثنين 04 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أبو ردينة: الاعترافات بدولة فلسطين مؤشر على عزلة إسرائيل

نبيل أبو ردينة، فيتو
نبيل أبو ردينة، فيتو

قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إنه لا يمكن أن يتحقق الأمن في المنطقة دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم.


وأكد فى تصريحات تليفزيونية لفضائية “سكاي نيوز”، أن الاعترافات الدولية الأخيرة بـ دولة فلسطين مؤشر على عزلة إسرائيل الدولية، مضيفا: "إسرائيل لا تريد وقف الحرب لأنها تريد فرض سيطرتها على المنطقة".

وأوضح: “إسرائيل تريد جرّ الضفة الغربية لتصعيد خطير، وهي مستمرة في محاولاتها لتهجير الفلسطينيين، مضيفا أنه لا قيمة للاستفزازات الإسرائيلية لأن الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه، وأن الاستفزازات في القدس تدل على أن إسرائيل تلعب بالنار”.

وكشف أن الرئيس الفلسطيني طالب منذ اليوم الأول للحرب بوقفها، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن إسرائيل تقوم بعملية تهجير وتجويع ولا خلاف بشأن ذلك، لافتا إلى أن ممارسات إسرائيل في القدس والضفة الغربية لن تحقق الأمن لها.

 

وأكد: “نحن ملتزمون وجادون في الوصول لسلام عادل، ومؤتمر نيويورك حقق نجاحا وأرسل رسالة واضحة لإسرائيل والولايات المتحدة، وأن المبادرة العربية على الطاولة وهناك جهد عربي لإيجاد حل سريع لإدخال المساعدات”.

وتابع: “هناك نحو 9 آلاف فلسطيني أسير في السجون الإسرائيلية يعانون الكثير، ولا حل لمشاكل الشرق الأوسط دون حل مشاكل الشعب الفلسطيني”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الضفة الغربية تهجير الفلسطينيين الشعب الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية

مواد متعلقة

رئيس الموساد السابق: حان الوقت لوقف الحرب على غزة

المستشار الألماني: لا بديل عن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى

600 مسؤول أمني إسرائيلي سابق يطالبون ترامب بالضغط على نتنياهو لإنهاء حرب غزة

وزير الخارجية: 70% من مساعدات غزة بتمويل مصري وجاهزون لمؤتمر إعمار القطاع

الأكثر قراءة

القبض على ليلى الشبح عقب بث مباشر في منزلها

النيابة العامة تودع والدة أطفال حادث "دلجا" بمستشفى نفسي بعد وفاة والدهم

أول تعليق من وسام أبو علي بشأن ما أثير عن فشل قيده في كولومبوس الأمريكي

شاهد هدف ياسين مرعي الأول مع الأهلي أمام بتروجيت

فاروق جعفر يكشف حقيقة ما أثير عن تدهور الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

الـ 92% بـ 12 ألف جنيه، القبض على سيدة زعمت قدرتها على تعديل درجات الثانوية العامة

بلاغ ضد صاحبة قناة "يوميات وحكايات مع نوجا" بتهمة خدش الحياء

حبس البلوجر سوزي الأردنية 4 أيام على ذمة التحقيق

خدمات

المزيد

مع انطلاق انتخابات الداخل، ضوابط فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بمقاعد الشيوخ

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الأحد

آخر التطورات في سعر النحاس بالسوق اليوم

المزيد

انفوجراف

ذهب بكميات ودولارات بالملايين وأخطر مخدر وسلاح.. مفاجآت في القبض على التيك توكرز.. واعترافات مثيرة بالتحقيقات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 4 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 4 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم أكل الموز في المنام وعلاقته بقدوم الثروة والرزق الكثير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads