أبو ردينة: الاعترافات بدولة فلسطين مؤشر على عزلة إسرائيل

قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إنه لا يمكن أن يتحقق الأمن في المنطقة دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم.



وأكد فى تصريحات تليفزيونية لفضائية “سكاي نيوز”، أن الاعترافات الدولية الأخيرة بـ دولة فلسطين مؤشر على عزلة إسرائيل الدولية، مضيفا: "إسرائيل لا تريد وقف الحرب لأنها تريد فرض سيطرتها على المنطقة".

وأوضح: “إسرائيل تريد جرّ الضفة الغربية لتصعيد خطير، وهي مستمرة في محاولاتها لتهجير الفلسطينيين، مضيفا أنه لا قيمة للاستفزازات الإسرائيلية لأن الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه، وأن الاستفزازات في القدس تدل على أن إسرائيل تلعب بالنار”.

وكشف أن الرئيس الفلسطيني طالب منذ اليوم الأول للحرب بوقفها، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن إسرائيل تقوم بعملية تهجير وتجويع ولا خلاف بشأن ذلك، لافتا إلى أن ممارسات إسرائيل في القدس والضفة الغربية لن تحقق الأمن لها.

وأكد: “نحن ملتزمون وجادون في الوصول لسلام عادل، ومؤتمر نيويورك حقق نجاحا وأرسل رسالة واضحة لإسرائيل والولايات المتحدة، وأن المبادرة العربية على الطاولة وهناك جهد عربي لإيجاد حل سريع لإدخال المساعدات”.

وتابع: “هناك نحو 9 آلاف فلسطيني أسير في السجون الإسرائيلية يعانون الكثير، ولا حل لمشاكل الشرق الأوسط دون حل مشاكل الشعب الفلسطيني”.

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