مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية انتهكت المجال الجوي لإقامة ترامب

اعترضت مقاتلات أمريكية الإثنين طائرة مدنية انتهكت المجال الجوي لإقامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيوجيرسي، حسبما ذكرت “فوكس نيوز”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن اليوم الإثنين، أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف سيصل إلى روسيا في السادس أو السابع من أغسطس الجاري، حسبما ذكرت “رويترز”.

وهدد ترامب روسيا، قائلا: "سنفرض عقوبات على روسيا إذا لم توقف الحرب في أوكرانيا، موضحا: “روسيا تبدو بارعة في تجنب العقوبات”.

نشر غواصتين نوويتين قرب روسي

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال: أمرت بنشر غواصتين نوويتين في أماكن مناسبة قرب روسيا.

وأضاف ترامب: قرار نشر غواصتين نوويتين قرب روسيا راجع لتصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف المعادية.

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