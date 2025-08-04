وزيرة خارجية أستراليا: يجب أن تنتهي معاناة وتجويع المدنيين في غزة

أعلنت أستراليا في بيان، عن وزيرتي الخارجية والتنمية الدولية، أنها ستقدم مساهمة إضافية قدرها 20 مليون دولار استجابة للكارثة بغزة.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، إن معاناة المدنيين وتجويعهم في غزة يجب أن تنتهي.

وأضافت الوزيرة، أن بلادها كانت دوما جزءا من النداء الدولي لإسرائيل باستئناف المساعدات إلى غزة، وفق أوامر محكمة العدل الدولية، مضيفة أن أستراليا تواصل دعوة إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات فورا دون عوائق إلى غزة.

في الوقت نفسه قالت وونغ، إن أستراليا ستواصل العمل مع المجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين الذين في حوزة المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس.

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