إسعاد يونس لـ ميرنا جميل: الوسط مش عارف يستغلك مظبوط، ورد صادم من الفنانة (فيديو)

أرجعت الفنانة ميرنا جميل، سبب قلة أعمالها الفنية، بالرغم من الأدوار التي قدمتها ولاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور، إلى أخطاء صدرت منها، قائلة: "أنا معترفة إنها كانت أخطاء مني، كنت بقول أنا أعمل عمل واحد في السنة".

وقالت ميرنا جميل خلال لقائها ببرنامج “صاحبة السعادة”، تقديم الإعلامية إسعاد يونس المذاع على فضائية “dmc”، إن الأدوار التي قدمتها وضعتها في إطار الممثلة الكوميدية، موضحة: "ربنا كرمني بكام مسلسل واتصنفت بنت كوميدية، ومفيش في السوق بنات كوميدية كتير، في بنت لطيفة تتحط في مسلسل كوميدي لا تضيف ولا تضر، وأنا مبحبش النوع ده".

وأضافت: "أنا عايزة دور يعلم زي أحلام في البيت بيتي، وإخلاص في جمجوم وبم بم، وسامية حلويات في بيت الرفاعي، وإسراء في اللعبة، وبحب الدور اللي يسمحولي أحط فيه بصمتي، وأحب الناس لما تطلع من المشروع تفتكرني وتفتكر اسم الشخصية".

ووجهت إسعاد يونس سؤالا لـ ميرنا جميل، قالت فيه: “الوسط مش عارف يستغلك مظبوط، فردت الفنانة قائلة: ” "أنا بحب الكوميدي، بس نفسي من قلبي ربنا يبعتلي مخرج أو مخرجة يثقوا فيا وأثق فيهم، ويطلعوا مني البنت الهادية الرومانسية، اللي ممكن تقعد ترسم في أوضتها بالسبع ساعات".

وتابعت: "اتعرض عليا حاجة في رمضان السنة دي شبه كده، يا رب أعمل حاجة كده وتبقى خطوة مختلفة في حياتي".

على جانب آخر، بدأت ميرنا جميل تصوير دورها في الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة".

وكان المخرج معتز التوني تحدث عن الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة" وقال: "السنة دي الموضوع مختلف أحلى بكتير وفي كوميديا حلوة أوي لكل الأبطال شيكو وهشام وميرنا ومي وفتحي وثروت وعم سامي وعارفة ومحمد الليثي في ضيوف شرف كتار، وفي أفكار جديدة السنة دي".

مسلسل "اللعبة"، بطولة هشام ماجد وشيكو، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني أبرزهم: مي كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، أحمد فتحي، وغيرهم، وتم إنتاج أربعة أجزاء من العمل حتى الآن.

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