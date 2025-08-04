مع انطلاق انتخابات الداخل، ضوابط فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بمقاعد الشيوخ

تنطلق اليوم الإثنين، انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في الداخل، بعدما استمرت على مدار يومين للمصريين في الخارج.

القائمة الوطنية من أجل مصر الوحيدة المرشحة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

ويتنافس في الانتخابات القائمة الوطنية من أجل مصر، منفردة، لاختيار 100 عضو، بينما يتنافس عدد كبير على المقاعد الفردية لانتخاب 100 عضو آخرين، بينما يعين رئيس الجمهورية 100 نائب، ليصبح إجمالي أعضاء مجلس الشيوخ 300 عضو.

تفاصيل إعداد القائمة الوطنية من أجل مصر

وتضم القائمة الوطنية من أجل مصر 12 حزبا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهي القائمة الانتخابية الوحيدة التي قررت الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

هل تفوز القائمة الوطنية من أجل مصر بانتخابات الشيوخ بالتزكية؟

ويبقى السؤال هل يتم فوز القائمة بالتزكية؟، إلا أن قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، والذي تم تعديله مؤخرا، يلزم بحصول القائمة على نسبة 5% من أصوات الناخبين المقيدين في كل دائرة انتخابية.

ضوابط إعلان فوز المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ

وتنص المادة 25 من قانون مجلس الشيوخ على: إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أجرى الانتخاب في موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة.

فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.



ضوابط فوز القوائم الانتخابية في مجلس الشيوخ

وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.

فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.

ضوابط تشكيل القوائم الانتخابية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ

يشار إلى أن المادة (4) من قانون مجلس الشيوخ تنص على: يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعدًا ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعدًا سبع نساء على الأقل.

ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.

وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.



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