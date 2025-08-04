الإثنين 04 أغسطس 2025
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خارج الحدود

ترامب يتوعد روسيا في حالة عدم إنهاء حرب أوكرانيا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف سيصل إلى روسيا في السادس أو السابع من أغسطس الجاري، حسبما ذكرت “رويترز”.

وهدد ترامب روسيا، قائلا: "سنفرض عقوبات على روسيا إذا لم توقف الحرب في أوكرانيا، موضحا: “روسيا تبدو بارعة في تجنب العقوبات”.

 

نشر غواصتين نوويتين قرب روسي

وكان  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال: أمرت بنشر غواصتين نوويتين في أماكن مناسبة قرب روسيا.

وأضاف ترامب: قرار نشر غواصتين نوويتين قرب روسيا راجع لتصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف المعادية.

 

مقتل أكثر من 112 ألف جندي روسي منذ بداية العام


قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،: تم إبلاغي للتو أن نحو 20 ألف جندي روسي قتلوا هذا الشهر في الحرب السخيفة مع أوكرانيا.

وأضاف ترامب: روسيا فقدت 112,500 جندي منذ بداية العام وهذا عدد هائل من القتلى غير ضروري.. أوكرانيا فقدت كذلك نحو 8 آلاف جندي منذ مطلع العام كما قتل مدنيون أوكرانيون جراء الصواريخ الروسية".

 

وتابع ترامب: الحرب في أوكرانيا ما كان يجب أن تحدث إطلاقا، وأنا هنا فقط لأرى إن كان بإمكاني إيقافها.

 

ترامب يهدد بفرض عقوبات على موسكو


في سياق متصل، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،  بشدة سلوك روسيا تجاه أوكرانيا، ووصفه بأنه "مثير للاشمئزاز". وقال ترامب إنه يعتزم فرض عقوبات على موسكو حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وأضاف الرئيس الأمريكي متحدثًا للصحفيين في المكتب البيضاوي، أنه غير متأكد مما إذا كانت العقوبات ستردع روسيا.


وأمهل ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى الثامن من أغسطس الجاري للتوصل إلى اتفاق، وإلا فإنه سيرد بضغوط اقتصادية.

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لرئيس الامريكي دونالد ترامب روسيا ستيف ويتكوف

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