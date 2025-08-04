موقع التنسيق الإلكتروني يعلن موعد تقليل الاغتراب 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب تسجيل طلبات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة 2025 فور انتهاء إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، ويُتاح لطلاب المرحلتين الأولى والثانية معًا، والفترة المتوقعة للتسجيل هي 5 أيام تقريبًا عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي.

موعد تقليل الاغتراب:

ويبدأ تنسيق المرحلة الثانية في 6 أغسطس 2025 ويستمر حتى 10 أغسطس 2025، بالتالي، من المتوقع أن يفتح باب تحويلات تقليل الاغتراب مباشرة عقب 10 أغسطس 2025، لمدة حوالي 5 أيام.



موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب:

وأوضح مصدر بوزارة التعليم العالي أن نتائج تقليل الاغتراب تظهر خلال 48 إلى 72 ساعة بعد إغلاق باب التسجيل، عبر الموقع ذاته .

الشروط والقواعد العامة لتقليل الاغتراب

التحويل يُسمح به مرة واحدة فقط (أي لا يمكن التقديم أكثر من مرة) .

نسبة التحويل لا تتجاوز 10% من الطاقة الاستيعابية للكلية المطلوب التحويل إليها .

يُشترط الالتزام بـ النطاق الجغرافي "أ" الخاص بالطالب.

أنواع تحويلات تقليل الاغتراب

مناظر: تحويل الكلية لنفس التخصص داخل جامعة أخرى في النطاق الجغرافي "أ".

غير مناظر: كلية مختلفة لكن ضمن نفس النطاق ووفقا للحد الأدنى للمجموع المطلوب.

طريقة التسجيل في تقليل الاغتراب

1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي:

https://tansik.digital.gov.eg



2. تسجيل الدخول باستخدام رقم الجلوس والرقم السري.



3. اختيار خيار تقليل الاغتراب.



4. تحديد نوع التحويل (مناظر أو غير مناظر).



5. اختيار الكلية/المعهد داخل النطاق الجغرافي.



6. مراجعة الطلب ثم حفظه وطباعة إيصال التسجيل.

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