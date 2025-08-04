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حوادث

حبس البلوجر سوزي الأردنية 4 أيام على ذمة التحقيق

سوزي الأردنية، فيتو
سوزي الأردنية، فيتو

قررت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، حبس البلوجر سوزي الأردنية، 4 أيام على ذمة التحقيقات في التهم الموجهة إليها، بنشر محتوى غير أخلاقي والظهور في فيديو يحتوي على ألفاظ خادشة للحياء العام.


وكشفت وزارة  الداخلية في بيانها تفاصيل ضبط سوزي، حيث جاء أنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية في القاهرة، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بالقاهرة الجديدة حبس البلوجر سوزي الداخلية التواصل الاجتماعي

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حبس البلوجر سوزي الأردنية 4 أيام على ذمة التحقيق

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