مقتل وإصابة 18 سجينا في أعمال شغب بسجن بالمكسيك

لقي 7 سجناء مصرعهم وأصيب 11 آخرين، في سجن بولاية فيراكروز شرقي المكسيك وفق ما أعلنت السلطات بسبب أعمال شغب استمرت طوال الليل.

واندلعت أعمال الشغب في سجن بمدينة توكسبان، فيما تمكنت قوات الأمن - بدعم من الجيش - من اقتحام السجن واستعادة النظام.

وذكرت تقارير صحفية محلية أن السجناء بدأوا التمرد لمطالبة السلطات بضمان سلامتهم من السجناء المنتمين إلى خلية إجرامية عنيفة، وفق "فرانس برس".

وقالت وزارة الأمن في الولاية، عبر بيان أصدرته، إنه "في أعقاب هذا التمرد، فإننا نأسف لمقتل 7 نزلاء وإصابة أحد عشر آخرين".

وقبل أعمال الشغب، تم نقل 3 سجناء إلى سجن آخر في "فيراكروز"، لكن السلطات لم تحدد السبب.

وتخوض كارتلات المخدرات معارك فيما بينها في ولاية فيراكروز، حيث تنفذ عمليات خطف وسرقة وابتزاز.

وفي كثير من الأحيان، تنتقل الصراعات بين الكارتلات الإجرامية إلى السجون المكسيكية التي يعاني معظمها من مشاكل مزمنة مثل الاكتظاظ.

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