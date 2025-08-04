الإثنين 04 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الغرف التجارية: بدء تنفيذ مبادرة جديدة لخفض الأسعار اليوم

أسعار السلع، فيتو
أسعار السلع، فيتو

أعلن الدكتور علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، بدء تنفيذ مبادرة جديدة لخفض الأسعار اعتبارًا من اليوم الإثنين، لتشمل جميع محافظات الجمهورية، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

 

مبادرة خفض أسعار السلع

وأوضح عز، خلال برنامج “صناع الفرصة” الذي تقدمه منال السعيد بقناة “المحور”، أن المبادرة تتضمن شقين رئيسيين: الأول إطلاق أوكازيون موسع يضم الملابس والأحذية إلى جانب مجموعة كبيرة من السلع الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية، والثاني عقد اجتماعات مع المنتجين والسلاسل التجارية لتقديم خصومات من هوامش أرباحهم، بما يضمن للمستهلك انخفاضًا حقيقيًا في الأسعار.

 

نسب الخصومات على اسعار السلع

وأشار إلى أن نسب الخصومات في مبادرة خفض أسعار السلع ستختلف حسب هامش الربح لكل سلعة، مع وجود آليات رقابية لمتابعة الأسعار قبل وخلال فترة الأوكازيون لضمان الالتزام، مؤكدًا أن القطاع الخاص المصري شريك وطني أساسي في إنجاح المبادرة.

 كما لفت إلى أن تأثير سعر الدولار على الأسعار يختلف بين السلع المحلية والمستوردة، مع التأكيد على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة أي مظاهر للجشع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الغرف التجارية مبادرة خفض الأسعار اسعار السلع علاء عز مدبولى رئيس الوزراء

مواد متعلقة

أبرزها البقوليات والزيوت والأجبان.. ارتفاع أسعار السلع الغذائية قبل أيام من انطلاق أوكازيون التخفيضات.. لتر زيت الذرة يرتفع 10 جنيهات.. الفول المجروش يقفز 25 جنيهًا

جهاز حماية المستهلك والغرف التجارية يناقشان آليات تنفيذ مبادرة خفض الأسعار

بعد تراجع الدولار، مدبولي: حان الوقت ليشعر المواطن بانخفاض الأسعار وخطة فورية للتنفيذ

الأكثر قراءة

النيابة العامة تودع والدة أطفال حادث "دلجا" بمستشفى نفسي بعد وفاة والدهم

القبض على ليلى الشبح عقب بث مباشر في منزلها

إسعاد يونس لـ ميرنا جميل: الوسط مش عارف يستغلك مظبوط، ورد صادم من الفنانة (فيديو)

أول تعليق من وسام أبو علي بشأن ما أثير عن فشل قيده في كولومبوس الأمريكي

كاتب إسرائيلي يهاجم حكومته: حقيرة وفتحت علينا أبواب الجحيم وحماس تستمتع بانهيارنا

أبرزها ليفربول ضد بيلباو، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الـ 92% بـ 12 ألف جنيه، القبض على سيدة زعمت قدرتها على تعديل درجات الثانوية العامة

بلاغ ضد صاحبة قناة "يوميات وحكايات مع نوجا" بتهمة خدش الحياء

خدمات

المزيد

مع انطلاق انتخابات الداخل، ضوابط فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بمقاعد الشيوخ

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الأحد

آخر التطورات في سعر النحاس بالسوق اليوم

المزيد

انفوجراف

ذهب بكميات ودولارات بالملايين وأخطر مخدر وسلاح.. مفاجآت في القبض على التيك توكرز.. واعترافات مثيرة بالتحقيقات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 4 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 4 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 4 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads