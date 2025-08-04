الغرف التجارية: بدء تنفيذ مبادرة جديدة لخفض الأسعار اليوم

أعلن الدكتور علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، بدء تنفيذ مبادرة جديدة لخفض الأسعار اعتبارًا من اليوم الإثنين، لتشمل جميع محافظات الجمهورية، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

مبادرة خفض أسعار السلع

وأوضح عز، خلال برنامج “صناع الفرصة” الذي تقدمه منال السعيد بقناة “المحور”، أن المبادرة تتضمن شقين رئيسيين: الأول إطلاق أوكازيون موسع يضم الملابس والأحذية إلى جانب مجموعة كبيرة من السلع الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية، والثاني عقد اجتماعات مع المنتجين والسلاسل التجارية لتقديم خصومات من هوامش أرباحهم، بما يضمن للمستهلك انخفاضًا حقيقيًا في الأسعار.

نسب الخصومات على اسعار السلع

وأشار إلى أن نسب الخصومات في مبادرة خفض أسعار السلع ستختلف حسب هامش الربح لكل سلعة، مع وجود آليات رقابية لمتابعة الأسعار قبل وخلال فترة الأوكازيون لضمان الالتزام، مؤكدًا أن القطاع الخاص المصري شريك وطني أساسي في إنجاح المبادرة.

كما لفت إلى أن تأثير سعر الدولار على الأسعار يختلف بين السلع المحلية والمستوردة، مع التأكيد على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة أي مظاهر للجشع.

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