الأحزاب المتنافسة وعدد المقاعد ونصيب المعينين، كل ما تريد معرفته عن انتخابات مجلس الشيوخ 2025

تتجه أنظار الشارع السياسي والمهتمين بالشأن العام إلى انتخابات مجلس الشيوخ، هذا الاستحقاق الدستوري، الذي يُعدّ إحدى الركائز الداعمة للهيكل التشريعي في البلاد، بجانب مجلس النواب.

و في هذا التقرير، نرصد أبرز المعلومات حول العملية الانتخابية، نظامها، الأحزاب المتنافسة، وجهة الإشراف، والفارق بين المجلسين التشريعيين.

ما هي انتخابات مجلس الشيوخ؟

مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية من البرلمان المصري، أُعيد تشكيله بموجب التعديلات الدستورية التي أُقرت في استفتاء عام 2019. يُعد المجلس هيئة استشارية تُعنى بدراسة واقتراح ما تراه كفيلًا بتوسيع نطاق الديمقراطية ودعم دعائم النظام السياسي.

يضم المجلس 300 عضو، يُنتخب ثلثاهم، فيما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وفق ما ينص عليه الدستور.

ما هو نظام انتخابات مجلس الشيوخ؟

تُجرى الانتخابات بنظام مختلط:

100 عضو يُنتخبون بنظام القائمة المغلقة المطلقة.

100 عضو يُنتخبون بالنظام الفردي.

100 عضو يُعيّنون بقرار من رئيس الجمهورية.

يشترط القانون فوز القائمة المغلقة بنسبة 50%+1 من الأصوات الصحيحة، وإذا لم يتحقق ذلك تُعاد الانتخابات.

ما هي الأحزاب المشاركة في انتخابات الشيوخ 2025؟

وتشهد الانتخابات تنافسًا بين عدد من الأحزاب والتحالفات السياسية، أبرزها "القائمة الوطنية من أجل مصر"، التي يقودها حزب "مستقبل وطن"،وتضم تحالفًا يشارك فيه نحو 12 حزبًا سياسيًا، من بينهم: حزب حماة الوطن، وحزب الشعب الجمهوري، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الوفد، وحزب التجمع، وحزب العدل، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

من يشرف على انتخابات الشويخ 2025؟

تشرف على الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة مستقلة تمامًا بموجب الدستور، تتولى مسؤولية:

إعداد الجداول الانتخابية، إعلان مواعيد الانتخابات، الإشراف القضائي الكامل على جميع اللجان، وإعلان النتائج الرسمية.

كما تُراقب العملية من قِبل منظمات محلية ودولية لضمان النزاهة والشفافية.

وينطلق اليوم الإثنين، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث يتوجه الناخبون إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على مدار يومي 4 و5 أغسطس، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 رشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

ويبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا ويتخلله ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات تدبير مستلزمات اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، من صناديق اقتراع شفافة، وأقفال بلاستيكية، وسواتر لضمان سرية التصويت، إلى جانب الأدوات المكتبية اللازمة للعملية بكامل مراحلها، بالإضافة إلى مراجعة وطباعة النماذج الرسمية التي تُستخدم في وإجراءات الاقتراع والفرز.

ويجرى التصويت داخل 8 آلاف و286 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو 10 آلاف قاض، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن.

وتجرى الانتخابات بمتابعة 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

وأشارت الهيئة إلى توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة بـ رموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتأمين وتنظيم العملية الانتخابية وضمان سهولة المشاركة لجميع المواطنين، بما في ذلك كبار السن وذوي الإعاقة من خلال توفير مقاعد متحركة وممرات ممهدة لتسهيل دخول ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن إلى مقر اللجنة دون عناء، فضلا عن وجود موظفين مدربين داخل كل لجنة لمساعدة الناخبين في التعرف على إجراءات التصويت وتوجيههم داخل اللجنة، بالإضافة إلى تقسيم الناخبين حسب أرقام مسلسلة لتفادي الزحام وضمان انسيابية دخولهم إلى صناديق الاقتراع، وتخصيص لافتات إرشادية واضحة تسهّل على المواطن التعرف على رقم لجنته الفرعية ومكانها داخل المدرسة أو المركز الانتخابي، مؤكدة تشديد الإجراءات التنظيمية خارج وداخل مقار اللجان بالتنسيق مع أجهزة الأمن، لضمان سلاسة الدخول والخروج دون تزاحم.

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