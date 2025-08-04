القبض على ليلى الشبح عقب بث مباشر في منزلها

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر ليلى الشبح، داخل منزلها وبحوزتها مجوهرات ذهبية ودولارات، بعد أن ظهرت في بث مباشر وجّهت خلاله اتهامات علنية لعدد من الشخصيات العامة، تضمن بعضها مزاعم خطيرة تمسّ سمعتهم وتشكك في تورطهم بجرائم جنائية.

وجاء توقيف "ليلى الشبح" أثناء البث، بعدما تحرّكت الجهات المختصة لرصد محتوى الفيديو، وتوثيق ما تضمّنه من إساءات وتشكيك وتحريض، اعتُبر خروجًا واضحًا على القوانين التي تجرّم التشهير ونشر الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل.

وأُخضعت المتهمة للتحقيق الفوري عقب القبض عليها، لمواجهة اتهامات تشمل القذف العلني، الإساءة إلى سمعة شخصيات معروفة، وبث محتوى من شأنه إثارة الرأي العام وبث البلبلة، فضلًا عن الترويج لادعاءات ترتبط بجرائم غير موثقة.

من هي ليلى الشبح؟



ليلى الشبح، أو ليلى محمد عبد ربه عيد، إحدى صانعات المحتوى المثيرات للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، تحوّلت من منتجة إعلامية إلى شخصية ترند دائم على منصات مثل تيك توك وفيسبوك.

عُرفت بتصريحاتها الجريئة وظهورها المتكرر في مناسبات فنية واجتماعية، قبل أن تواجه مؤخرًا عدة بلاغات قانونية وملاحقات قضائية بسبب محتواها.

وأُحيلت بالفعل إلى المحكمة الاقتصادية على خلفية بلاغ تقدم به المحاميان شريف فخري وعلي رياض، تتهم فيه بقذف الفنانة هند عاكف علنًا خلال عزاء الموسيقار حلمي بكر، واستخدام وسائل التواصل لنشر عبارات من شأنها الإضرار بالسمعة. وتم تحديد جلسة لمحاكمتها بتاريخ 26 مايو 2025.



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