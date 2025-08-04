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اقتصاد

خبير اقتصادي يتوقع حدوث انخفاض في سعر الدولار الفترة المقبلة

سعر الدولار، فيتو
سعر الدولار، فيتو

قال الخبير الاقتصادي، إيهاب محمود، إن هناك ضرورة لتطبيق التجربة الصينية في مصر من أجل دعم الاقتصاد وقوة الجنيه المصري.

 

الاستفادة من التجربة الصينية لدعم الاقتصاد

وطالب بضرورة الابتعاد عن ثقافة الاعتماد على الوظائف الحكومية والتوجه نحو إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

 

وتابع خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج «صناع الفرصة» الذي تقدمه منال السعيد، المذاع على قناة المحور، أن دعم إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من شأنه أن يحقق لمصر تجربة مشابهة للنموذج الصيني الذي أوصلها إلى ريادة التصدير عالميًا، مؤكدًا أن هذا المسار سيعزز النمو الاقتصادي ويعود بالنفع على المجتمع.

 

مصير سعر الدولار أمام الجنيه

وأشار إلى أن انخفاض سعر الدولار يعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن المؤشرات الاقتصادية، لافتًا إلى أن معظم المؤسسات الاقتصادية الدولية تتوقع استمرار هذا الانخفاض في الفترة المقبلة.

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