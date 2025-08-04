لحظة اعتداء شرطة الاحتلال على تظاهرة للمستوطنين في تل أبيب

اعتدت شرطة الاحتلال على عدد من المستوطنين المتظاهرين فى تل أبيب، للمطالبة بسرعة عقد صفقة تبادل الأسرى، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

شرطة الاحتلال تعتدي على تظاهرة للمستوطنين في تل أبيب للمطالبة بعقد صفقة لاستعادة الأسرى pic.twitter.com/st4RrDAfxA — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 3, 2025

وظهر فى الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، اعتداء عدد من قوات شرطة الاحتلال على عدد من المستوطنين المتظاهرين للمطالبة بعقد صفقة تبادل الأسرى.

مظاهرات وسط تل أبيب للضغط على الحكومة لإنجاز صفقة تبادل

وكانت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، قد قالت إن 60 ألفا يتظاهرون وسط تل أبيب الآن مطالبين بإبرام صفقة لإعادة الرهائن.



وأفادت القناة 12 العبرية، بتظاهر آلاف الإسرائيليين وسط تل أبيب للضغط على حكومة نتنياهو المتطرفة لإنجاز صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.



من يستطيع إبرام صفقات جزئية يمكنه إبرام صفقة شاملة



وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، إن الشروط التي وضعتها إسرائيل للتوصل لاتفاق لعودة المحتجزين، غير واقعية.

وأوضحت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، أنه من الممكن إعادة جميع أبنائنا مقابل إنهاء الحرب، فتوسيع العملية العسكرية في غزة هو حكم بالموت على أبنائنا، لذا ندعو إلى الخروج للشارع فلا يمكن إعادة أبنائنا دون ضغط حقيقي على الحكومة.



واختتمت: لا يمكن لإسرائيل أن تكون وطنا لليهود وهي تتخلى عنهم، ومن يستطيع إبرام صفقات جزئية يمكنه إبرام صفقة شاملة.

المعركة العسكرية في غزة ستستمر بلا هوادة



وقبل وقت سابق زعم رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، أن "المعركة العسكرية في غزة ستستمر بلا هوادة" ما لم يطلق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع.

وقال زامير في بيان عسكري: "في تقديري سنعرف خلال الأيام المقبلة إن كنا سنتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح رهائننا. وإلا، فإن المعركة ستستمر بلا هوادة".

وجاء في البيان أن زامير “ أجرى زيارة ميدانية لتقييم للوضع أمس الجمعة في قطاع غزة برفقة عدد من كبار ضباط الجيش”.

وأضاف: "الحرب متواصلة، وسنكيفها على ضوء الواقع المتبدل بما يخدم مصالحنا، والانتصارات التي تحققت تمنحنا مرونة في العمليات".

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