الإثنين 04 أغسطس 2025
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الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمي علوم 2025

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو
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يبحث طلاب الثانوية العامة عن الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية والمقرر أن تنطلق الأربعاء المقبل.

 

تنسيق الجامعات 2025، أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد عن إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الآن على موقع التنسيق الإلكتروني.

للاستعلام عن نتيجتك، برجاء الدخول على هذا الـــــرابــــــط

يمكنك الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني للحصول على نتيجة التنسيق من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ثم أدخل رقم الجلوس والرقم السري ثم اضغط “عرض النتيجة”.

خطوات الاستعلام عن نتيجة التنسيق

• الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.
• الضغط على "المرحلة الأولى – نتيجة التنسيق".
• إدخال رقم الجلوس والرقم السري.
• عرض نتيجة التنسيق التي تشمل: الكلية أو المعهد المرشح له الطالب، وبيانات الترشيح الرسمية.

 

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمي علوم

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم

 

حاسبات ومعلومات قنا علوم

طب بيطري المنصورة

علوم البترول والتعدين مطروح- علوم

طب بيطري سوهاج

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم

حاسبات ومعلومات دمياط علوم

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم

طب بيطري الزقازيق

طب بيطري عين شمس

طب بيطري كفر الشيخ

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم

حاسبات ومعلومات المنيا علوم

حاسبات ومعلومات طنطا علوم

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم

طب بيطري المنوفية

طب بيطري دمنهور

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم

طب بيطري الإسكندرية

طب بيطري أسيوط

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم

ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم

طب بيطري القاهرة

طب بيطري بنها

طب بيطري جنوب الوادي

حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم

حاسبات ومعلومات السويس علوم

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم

طب بيطري المنيا

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية

طب بيطري مدينة السادات

هندسة طنطا

حاسبات ومعلومات العريش علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم

طب بيطري أسوان

طب بيطري بني سويف

طب بيطري مطروح

طب بيطري العريش

طب بيطري الوادي الجديد

ألسن كفر الشيخ

هندسة كفر الشيخ

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

علوم سوهاج

هندسة السويس

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف

تمريض بور سعيد

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية

علوم دمنهور

تمريض المنصورة

علوم الزقازيق

علوم كفر الشيخ

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