محمود البنا: اعتزلت التحكيم بسبب تدخلات القائمة الدولية وأبو ريدة رفض يقابلني

كشف محمود البنا، الحكم الدولي السابق، عن سبب قراره باعتزال التحكيم، كاشفًا كواليس خروجه من القائمة الدولية وأسباب غضبه من منظومة التحكيم المصري خلال الفترة الأخيرة.

وقال البنا، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"، إنه قرر الاعتزال احترامًا لتاريخه ونفسه، بعد مسيرة استمرت 12 عامًا في القائمة الدولية، مشددًا على أنه اعتزل وهو الحكم رقم واحد في مصر.

البنا يكشف المتسبب في استبعاده عن بطولة أمم أفريقيا

وأوضح محمود البنا أن استبعاده من القائمة الدولية لم يكن لأسباب فنية، متسائلًا عن كيفية استبعاده رغم إدارته لمباراة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أنه كان مرشحًا للتواجد في النسخة الأخيرة من البطولة التي أُقيمت في المغرب، وتم إخطارُه بذلك قبل أن يتم استبعاده بقرار من رئيس لجنة الحكام، ما تسبب في خسارة مصر لمقعد تحكيمي في البطولة.

البنا: تعديل القائمة الدولية تم بتدخلات بعض الأطراف

وأشار البنا إلى أنه كان من حكام الصفوة في مصر وأفريقيا حتى لحظة اعتزاله، مؤكدًا أن تعديل القائمة الدولية جاء بتدخلات من بعض الأطراف، وهو ما جعله يشعر بالظلم الشديد.

وتحدث عن الخبير الأجنبي أوسكار رويز، مؤكدًا أنه أشاد بلياقته البدنية في بداية الموسم، قائلًا له إنه يجري وكأنه في العشرين من عمره، إلا أن تدخلات لاحقة أدت إلى استبعاده، نافيًا وجود أي خلافات شخصية أو عداوات مع أعضاء اتحاد الكرة.

هاني أبو ريدة، فيتو

أبو ريدة رفض مقابلتي

وأعرب محمود البنا عن استيائه من وجيه أحمد نائب رئيس لجنة الحكام، مؤكدًا أنه كان ينتظر منه موقفًا داعمًا، كما كشف عن توجهه لاتحاد الكرة وجلوسه لمدة أربع ساعات في محاولة لمقابلة هاني أبو ريدة، إلا أن الأخير رفض مقابلته.

متشائم لمستقبل التحكيم المصري

وحذر الحكم الدولي السابق من مستقبل التحكيم في الدوري المصري، مؤكدًا أن الموسم الحالي سيشهد العديد من الأزمات بسبب التحكيم واعتزال الحكام المميزين، معبرًا عن تشاؤمه مما هو قادم.

وانتقد محمود البنا تجربة الاستعانة برئيس لجنة حكام أجنبي، مؤكدًا أنها لم تحقق أي تطوير يُذكر، مشيرًا إلى أن أوسكار رويز يتقاضى آلاف الدولارات دون تقديم إضافة حقيقية، كما يقضي فترات طويلة خارج مصر دون تنظيم معسكرات أو برامج تطوير خلال فترات التوقف الدولي.

كما انتقد بعض الأخطاء الإدارية داخل لجنة الحكام، مشيرًا إلى واقعة تخص سيد مراد، مسؤول تقنية الفيديو، حيث قدم إجابة خاطئة لأحد الحكام خلال اجتماع رسمي.

واختتم البنا تصريحاته بتأكيد وجود تراكمات ومشكلات ممتدة منذ عام، موضحًا أنه جلس مع أوسكار رويز وتحدث معه بصراحة، إلا أن أحد أعضاء لجنة الحكام كان ينقل صورة سلبية عنه لرئيس اللجنة، ما أسهم في تعقيد موقفه داخل المنظومة.

