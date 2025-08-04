الإثنين 04 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أبرزها ليفربول ضد بيلباو، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

تقام اليوم الإثنين، عدة مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد 2025-2026 والذي ينطلق خلال الأيام القليلة القادمة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة 

برشلونة مع دايجو 2 مساء - منصة دازن 

ليفربول مع أتلتيك بيلباو 7 مساء - قناة الشارقة الرياضية

إشبيلية مع القادسية 10 مساء - لا يوجد قناة ناقلة 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليفربول برشلونة أتلتيك بيلباو إشبيلية بيلباو

مواد متعلقة

ليفربول يمنح نونيز الضوء الأخضر للتفاوض مع الهلال السعودي

تحديد موقف أليسون بيكر من المشاركة في مباراة ليفربول وأتلتيك بيلباو

تعثر مفاوضات ميلان لضم نونيز من ليفربول بسبب الطلبات المالية

مواعيد مباريات برشلونة في شهر أغسطس

الأكثر قراءة

النيابة العامة تودع والدة أطفال حادث "دلجا" بمستشفى نفسي بعد وفاة والدهم

القبض على ليلى الشبح عقب بث مباشر في منزلها

إسعاد يونس لـ ميرنا جميل: الوسط مش عارف يستغلك مظبوط، ورد صادم من الفنانة (فيديو)

أول تعليق من وسام أبو علي بشأن ما أثير عن فشل قيده في كولومبوس الأمريكي

كاتب إسرائيلي يهاجم حكومته: حقيرة وفتحت علينا أبواب الجحيم وحماس تستمتع بانهيارنا

أبرزها ليفربول ضد بيلباو، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الـ 92% بـ 12 ألف جنيه، القبض على سيدة زعمت قدرتها على تعديل درجات الثانوية العامة

بلاغ ضد صاحبة قناة "يوميات وحكايات مع نوجا" بتهمة خدش الحياء

خدمات

المزيد

مع انطلاق انتخابات الداخل، ضوابط فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بمقاعد الشيوخ

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الأحد

آخر التطورات في سعر النحاس بالسوق اليوم

المزيد

انفوجراف

ذهب بكميات ودولارات بالملايين وأخطر مخدر وسلاح.. مفاجآت في القبض على التيك توكرز.. واعترافات مثيرة بالتحقيقات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 4 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 4 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 4 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads