أبرزها ليفربول ضد بيلباو، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الإثنين، عدة مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد 2025-2026 والذي ينطلق خلال الأيام القليلة القادمة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

برشلونة مع دايجو 2 مساء - منصة دازن

ليفربول مع أتلتيك بيلباو 7 مساء - قناة الشارقة الرياضية

إشبيلية مع القادسية 10 مساء - لا يوجد قناة ناقلة

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