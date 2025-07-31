أخبار مصر: قرار ضد ابنة مبارك المزيفة، العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار بالغربية، انخفاض الذهب، مفاجأة صفقات الزمالك دون كشف طبي

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أول قرار من النيابة ضد ابنة مبارك المزيفة في واقعة اتهام وفاء عامر بتجارة الأعضاء

قررت جهات التحقيق بالإسكندرية حبس البلوجر مروة يسري الابنة المزيفة للرئيس الراحل مبارك والفنانة إيمان الطوخي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامها للفنانة وفاء عامر، بالاتجار في الأعضاء البشرية.

اليوم، الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان الاستعداد لانتخابات الشيوخ

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًّا للقاضي أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بمقر الهيئة.

هل تتأثر مصر بزلزال روسيا العنيف، البحوث الفلكية تحسمها وتوجه رسالة إلى المواطنين

طمأن الدكتور طه رابح، رئيس المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، المواطنين بشأن الزلزال العنيف الذي وقع قرب سواحل روسيا في المحيط الهادئ، مؤكدًا أن مصر بعيدة تمامًا عن منطقة الحدث، ولا يمكن أن تتأثر به بأي شكل.

مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تبني مشروعي قانون للسيناتور بيرني ساندرز يحظران تصدير أسلحة لإسرائيل.

اللقطات الأولى لخروج قطار عن القضبان واصطدامه برصيف محطة السنطة في الغربية (فيديو)

شهدت محطة قطارات السنطة بمحافظة الغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حادثًا مفاجئًا تمثل في خروج أحد القطارات عن القضبان عقب اصطدامه برصيف المحطة وذلك دون وقوع أي إصابات بين الركاب أو أفراد الطاقم.

الحق اشتري قبل أغسطس، انخفاض جديد في سعر الذهب اليوم الخميس 31 يوليو 2025

شهدت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الخميس 31 يوليو 2025 انخفاضا جديدا، بعد أن شهدت في ختام حركة تعاملات مساء أمس الأربعاء 30 يوليو 2025، انخفاضا بنحو 20 جنيها وفقا لآخر تحديث للأسعار بالصاغة.

إسرائيل تهدد حماس بإجراء مرعب في غزة حال فشل التوصل إلى اتفاق

هددت إسرائيل حركة حماس، بفرض حصار عسكري غير مسبوق وضم مزيد من الأراضي، حال فشل التوصل إلى اتفاق.

محامي ابنة مبارك المزيفة: طلبنا أخذ عينة DNA ودفعنا ببطلان القبض عليها

كشف المحامي طه الزقلاوي دفاع البلوجر مروة يسري ابنة مبارك المزيفة، إنه دفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لكون مضمون الشكوى المقدمة من الشاكية من لا يجوز فيها الضبط والإحضار، ويجوز فيها توجيه الإخطار أو طلب الحضور والاستدعاء.

حرمه منها كلوب وسلوت ينصفه، ليفربول يستعد لتحقيق حلم محمد صلاح

يبدو أن حلم الفرعون المصري أوشك أن يتحقق، حيث قرر نادي ليفربول الإنجليزي بمكافأة نجمه المصري محمد صلاح، بعد سلسلة من العروض المتميزة التي قدّمها خلال الفترة الأخيرة، في خطوة تُبرز مكانة "الملك المصري" كأحد أبرز نجوم الكرة الأفريقية على الإطلاق.

تغير ينهي معاناة 30 يوما، درجة الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس حار رطب أغلب الأنحاء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

بعد الزلزال العنيف، ثوران بركان مرعب في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية (فيديو)

المصائب لا تاتي فرادى، فبعد الزلزال العنيف الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية أمس الأربعاء وصنف ضمن أقوى عشرة زلازل عالميا منذ عام 1900، ثار بركان كليوتشيفسكوي في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

حصل له عطل مفاجئ، إنقاذ 40 سائحا على متن مركب سياحي في الغردقة (صور)

تمكنت أجهزة محافظة البحر الأحمر، في إنقاذ 40 سائحًا من جنسيات مختلفة كانوا على متن مركب سياحي يُدعى "روميل"، وذلك بعد تعطل المركب على بُعد نحو كيلومترين من مرسى فندق السمكة بمدينة الغردقة.

أقوى رد على شائعة طلاقهما، رامي رضوان يفاجئ دنيا سمير غانم بعرض "روكي الغلابة" (فيديو وصور)

رد الإعلامي رامي رضوان بقوة على شائعات التي انتشرت مؤخرًا وزعمت طلاقه من زوجته دنيا سمير غانم، حيث حرص على دعمها في العرض الخاص لفيلمها الجديد “روكي الغلابة” الذي أقيم في أحد المولات الكبرى.

طبيب الزمالك يفجر مفاجأة: بعض اللاعبين انضموا بدون فحوصات طبية ومستعد أروح الأهلي

فجر محمد أسامة طبيب نادي الزمالك السابق والذي رحل مؤخرًا عن مهمته، مفاجأة بشأن الطريقة التي كان ينضم بها اللاعبين لصفوف القلعة البيضاء خلال السنوات الماضية.

إعلان كندا بشأن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين يثير غضب إسرائيل وأمريكا

علقت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، على إعلان كندا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة خلال سبتمبر المقبل.

أب بلا قلب، قصة مقتل فتاة على يد والدها بسبب "عريس" في الشرقية

شهدت قرية العصايد مركز ديرب نجم محافظة الشرقية واقعة مأساوية هزَّت مشاعر الأهالي، بعد وفاة فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا إثر تعرضها لضرب مبرح على يد والدها، بسبب خلافات أسرية.

قميص بترتر ونظارة سوداء، سعر خيالي لإطلالة عمرو دياب في كليب خطفوني (فيديو وصور)

يأبى الهضبة عمرو دياب، أن يخرج من أي محفل فني دون ترك بصمة لتظل عالقة بالأذهان، فخلال طرح كليب "خطفوني" بمشاركة ابنته جنا من ألبومه الجديد "ابتدينا"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، أثارت إطلالته فضول الكثيرين.

ميسي يصفع لاعب أطلس المكسيكي وحارسه يبعد اللاعبين بطريقة عنيفة (فيديو)

شهدت المباراة التي جمعت بين فريقي إنتر ميامي الأمريكي وأطلس المكسيكي والتي انتهت بفوز ميامي على أطلس بنتيجة 2-1 في افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس الدوريات، فجر اليوم الخميس، موقفا غريبا للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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