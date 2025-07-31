ميسي يصفع لاعب أطلس المكسيكي وحارسه يبعد اللاعبين بطريقة عنيفة (فيديو)

شهدت المباراة التي جمعت بين فريقي إنتر ميامي الأمريكي وأطلس المكسيكي والتي انتهت بفوز ميامي على أطلس بنتيجة 2-1 في افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس الدوريات، فجر اليوم الخميس، موقفا غريبا للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأظهر مقطع فيديو انفعال ميسي على لاعب أطلس، الذي ظهر أقصر منه في الطول، ووقف النجم الأرجنتيني في وجه اللاعب ليعاتبه قبل أن يلمس وجهه مرتين وصفعه بشكل خفيف في المرة الثالثة.



كما أظهرت لقطات لياسين تشويكو، الحارس الشخصي للنجم ليونيل ميسي، وهو يدفع لاعبي أطلس محاولًا منعهم من الاقتراب من النجم الأرجنتيني بعد توتر الأجواء في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

👀 There was a Yassine Cheuko sighting tonight in the Leagues Cup — as he got physical and pushed Atlas players away during a post-game skirmish.



Reminder: Cheuko hasn’t been seen during MLS games this year because he is no longer permitted on the field.#InterMamiCF #Messi𓃵 pic.twitter.com/6EHqxkknjM — Franco Panizo (@FrancoPanizo) July 31, 2025

وأعاد هذا التصرف الجدل حول تدخلات تشويكو المتكررة، خصوصًا بعد أن تم حظر وجوده داخل أرض الملعب خلال مباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم، ومع ذلك، يبدو أن ظهوره في منافسات كأس الدوريات لا يزال غير مشمول بهذا القرار.

وعقب اللقاء بدا لاعبو أطلس منفعلين للغاية بسبب احتساب الهدف، وظهر ميسي وهو يتحدث مع لاعبي الخصم ليتدخل تشيوكو، حارس ميسي، لحماية اللاعب، وقام بدفع أحد لاعبي الخصم بقوة في مشهد غريب ليبعده عن النجم الأرجنتيني.

Yassine Cheuko, seguridad personal de Leo Messi ingresó a la cancha y aventó a jugadores del Atlas pic.twitter.com/Spt2o2bRTo — Juan Manuel Figueroa (@jmanuelfigueroa) July 31, 2025

ويرافق ياسين تشويكو ليونيل ميسي خلال المباريات والظهور العام، حيث تم تعيينه حارسًا شخصيًّا للنجم الأرجنتيني منذ انتقاله إلى إنتر ميامي في صيف 2023.

وكانت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر حارس ميسي وهو يراقب الجماهير عن كثب لمنع أي شخص يُحتمل أن يقتحم الملعب من إيذاء اللاعب الحائز على جائزة الكرة الذهبية ثماني مرات.



ومع بداية موسم 2025، قررت رابطة الدوري الأمريكي تولي مسؤولية أمن المباريات بشكل كامل، ولم تعد تسمح لتشيوكو بالدخول إلا إلى غرف تبديل الملابس والمناطق المختلطة، دون أن يرافق ميسي في الملعب خلال المباريات.



وفاز إنتر ميامي على أطلس بنتيجة 2-1، بعد أن كان الفريقان متعادلين حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

وتقدم إنتر ميامي بالهدف الأول في الدقيقة 57 عن طريق الفنزويلي، تيلاسكو سيفويفا بعد تمريرة ساحرة من ميسي.

لكن التقدم لم يستمر كثيرا، حيث سجل البديل خوسيه ريفالدو لوزانو، هدف التعادل للفريق الضيف في هذه المباراة في الدقيقة 80.

واستمر التعادل حتى الدقيقة 96، ليسجل الظهير الأيمن مارسيلو ويغاندت هدف الفوز بالطريقة ذاتها تقريبا بعد تمريرة من ميسي، حيث احتاج الحكم للرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد لوجود شبهة تسلل، لكن الهدف كان صحيحًا.



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