الخميس 31 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ميسي يصفع لاعب أطلس المكسيكي وحارسه يبعد اللاعبين بطريقة عنيفة (فيديو)

ميسي يصفع لاعب أطلس
ميسي يصفع لاعب أطلس المكسيكي، فيتو

شهدت المباراة التي جمعت بين فريقي إنتر ميامي الأمريكي وأطلس المكسيكي والتي انتهت بفوز ميامي على أطلس بنتيجة 2-1 في افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس الدوريات، فجر اليوم الخميس، موقفا غريبا للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأظهر مقطع فيديو انفعال ميسي على لاعب أطلس، الذي ظهر أقصر منه في الطول، ووقف النجم الأرجنتيني في وجه اللاعب ليعاتبه قبل أن يلمس وجهه مرتين وصفعه بشكل خفيف في المرة الثالثة.
 

كما أظهرت لقطات لياسين تشويكو، الحارس الشخصي للنجم ليونيل ميسي، وهو يدفع لاعبي أطلس محاولًا منعهم من الاقتراب من النجم الأرجنتيني بعد توتر الأجواء في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وأعاد هذا التصرف الجدل حول تدخلات تشويكو المتكررة، خصوصًا بعد أن تم حظر وجوده داخل أرض الملعب خلال مباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم، ومع ذلك، يبدو أن ظهوره في منافسات كأس الدوريات لا يزال غير مشمول بهذا القرار.

 

وعقب اللقاء بدا لاعبو أطلس منفعلين للغاية بسبب احتساب الهدف، وظهر ميسي وهو يتحدث مع لاعبي الخصم ليتدخل تشيوكو، حارس ميسي، لحماية اللاعب، وقام بدفع أحد لاعبي الخصم بقوة في مشهد غريب ليبعده عن النجم الأرجنتيني.

ويرافق ياسين تشويكو ليونيل ميسي خلال المباريات والظهور العام، حيث تم تعيينه حارسًا شخصيًّا للنجم الأرجنتيني منذ انتقاله إلى إنتر ميامي في صيف 2023.

وكانت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر حارس ميسي وهو يراقب الجماهير عن كثب لمنع أي شخص يُحتمل أن يقتحم الملعب من إيذاء اللاعب الحائز على جائزة الكرة الذهبية ثماني مرات.
 

ومع بداية موسم 2025، قررت رابطة الدوري الأمريكي تولي مسؤولية أمن المباريات بشكل كامل، ولم تعد تسمح لتشيوكو بالدخول إلا إلى غرف تبديل الملابس والمناطق المختلطة، دون أن يرافق ميسي في الملعب خلال المباريات.
 

وفاز إنتر ميامي على أطلس بنتيجة 2-1، بعد أن كان الفريقان متعادلين حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

وتقدم إنتر ميامي بالهدف الأول في الدقيقة 57 عن طريق الفنزويلي، تيلاسكو سيفويفا بعد تمريرة ساحرة من ميسي.

لكن التقدم لم يستمر كثيرا، حيث سجل البديل خوسيه ريفالدو لوزانو، هدف التعادل للفريق الضيف في هذه المباراة في الدقيقة 80.

واستمر التعادل حتى الدقيقة 96، ليسجل الظهير الأيمن مارسيلو ويغاندت هدف الفوز بالطريقة ذاتها تقريبا بعد تمريرة من ميسي، حيث احتاج الحكم للرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد لوجود شبهة تسلل، لكن الهدف كان صحيحًا.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إنتر ميامي الأمريكي أطلس المكسيكي بطولة كأس الدوريات ليونيل ميسي ياسين تشويكو الحارس الشخصي للنجم ليونيل ميسي

الأكثر قراءة

أول قرار من النيابة ضد ابنة مبارك المزيفة في واقعة اتهام وفاء عامر بتجارة الأعضاء

محامي ابنة مبارك المزيفة: طلبنا أخذ عينة DNA ودفعنا ببطلان القبض عليها

مختلف عن كل مرة، موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

سعر السمك اليوم الخميس 31 يوليو 2025، البلطي بـ 90 جنيها وهذا سعر البوري بعد قفزة أمس

سعيد صالح، سلطان الكوميديا الذي آثر عادل إمام على نفسه وحلمي بكر قضى على حلم عمره

الحق اشتري قبل أغسطس، انخفاض جديد في سعر الذهب اليوم الخميس 31 يوليو 2025

ميسي يصفع لاعب أطلس المكسيكي وحارسه يبعد اللاعبين بطريقة عنيفة (فيديو)

أقوى رد على شائعة طلاقهما، رامي رضوان يفاجئ دنيا سمير غانم بعرض "روكي الغلابة" (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

الروس يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 30-7-2025

تعرف على أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 30-7-2025

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

قراءة القرآن نقطة تحول في حياته.. مشوار الكوميديان المناضل لطفي لبيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 31 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 31 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 31 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads