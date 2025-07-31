أقوى رد على شائعة طلاقهما، رامي رضوان يفاجئ دنيا سمير غانم بعرض "روكي الغلابة" (فيديو وصور)

رد الإعلامي رامي رضوان بقوة على شائعات التي انتشرت مؤخرًا وزعمت طلاقه من زوجته دنيا سمير غانم، حيث حرص على دعمها في العرض الخاص لفيلمها الجديد “روكي الغلابة” الذي أقيم في أحد المولات الكبرى.

العرض الخاص لفيلم روكي الغلابة

وحرض رامي رضوان على دعم زوجته دنيا سمير غانم وفاجأها ببوكيه ورد بمناسبة فيلمها الجديد روكي الغلابة.

واحتفلت أسرة فيلم "روكي الغلابة" ببدء عرضه في دور السينما، بحضور أبطاله وعدد من النجوم.

وشهد العرض الخاص لفيلم روكي الغلابة تدافعًا كبيرًا على دنيا سمير غانم فور وصولها إلى العرض الخاص للعمل، حيث تدافع عدد كبير من الجمهور لمحاولة التقاط صور تذكارية برفقتها هي ومحمد ممدوح تايسون.

وحضرت دنيا سمير غانم برفقة ابنتها كايلا التي تشارك معها في الفيلم، كما حرص الإعلامي رامي رضوان على مساندة زوجته وابنته.

وحضر أيضًا الفنان حسن الرداد، إلى جانب الفنان محمد ممدوح، وكل من هشام ماجد، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت.

فيلم "روكى الغلابة" يعد ثاني بطولة سينمائية للفنانة دنيا سمير غانم بعد فيلم "تسليم أهالي" والذي عرض عام 2021.

يشارك في بطولة فيلم روكي الغلابة نخبة من نجوم الكوميديا والدراما إلى جانب دنيا سمير غانم، منهم: محمد ممدوح، محمد ثروت، وبيومي فؤاد. الفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

وتجسد دنيا سمير غانم في الفيلم دور فتاة تعمل بودي جارد (حارسة شخصية) لأحد الأشخاص، والذي يؤدي دوره الفنان محمد ممدوح. ويعد هذا الدور تحولًا جديدًا في مسيرة دنيا سمير غانم السينمائية، التي تعد "روكي الغلابة" أولى بطولاتها المطلقة على الشاشة الكبيرة، بعد أن أثبتت جدارتها في البطولات التلفزيونية.

وخرج الإعلامي رامي رضوان عن صمته للرد على الشائعات التي ترددت بقوة مؤخرًا عن انفصاله عن زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، واصفًا هذه الشائعات المنتشرة بـ"المحتوى الرديء".

وطالب “رضوان” جمهوره وجمهور الفنانة دنيا سمير غانم، بعدم الانسياق وراء الصفحات التي تروج أخبارًا كاذبة، معبِّرًا عن استيائه من المحتوى الرديء المنتشر.

وقال الإعلامي رامي رضوان عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بـ “إنستجرام”: "جمهورنا الحبيب.. أرجو ألا تعطوا أي قيمة لصفحات رخيصة ورديئة، يلهث القائمون عليها خلف الشهرة بترويج الأكاذيب، أشفق على ضحالة عقولهم وقدراتهم، وإمكاناتهم التي لا تؤهلهم لتقديم محتوى له أي قيمة".

وخلال العرض الخاص، ظهرت فتاة على ريد كاربت الفيلم ترتدي ملابس شخصية روكي الغلابة قبل مجيء دنيا سمير غانم، كما وصل عمر الشناوي وأحمد التهامي إلى الريد كاربت لدعم نجوم الفن.

يشارك في بطولة فيلم روكي الغلابة نخبة من نجوم الكوميديا والدراما إلى جانب دنيا سمير غانم، منهم: محمد ممدوح، محمد ثروت، وبيومي فؤاد. الفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

وتجسد دنيا سمير غانم في الفيلم دور فتاة تعمل بودي جارد (حارسة شخصية) لأحد الأشخاص، والذي يؤدي دوره الفنان محمد ممدوح. ويعد هذا الدور تحولًا جديدًا في مسيرة دنيا سمير غانم السينمائية، التي تعد "روكي الغلابة" أولى بطولاتها المطلقة على الشاشة الكبيرة، بعد أن أثبتت جدارتها في البطولات التلفزيونية.

رامي رضوان يروج لروكي الغلابة

حرص الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، على الترويج لفيلمها الجديد عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك". ونشر رضوان بوستر الفيلم معلقًا بأسلوبه الفكاهي: "يلااااا بقى استعدوا لشوية أكشن أنا شخصيًا بدعي ماشوفهوش في البيت إن شاء الله يعجبكم قوووووي، بالتوفيق والنجاح يا رب حبيبتي ولكل صناع الفيلم". تعكس هذه الرسالة الحماس والدعم الكبير الذي يتلقاه الفيلم من الدوائر المقربة لدنيا سمير غانم.

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