أول قرار من النيابة ضد ابنة مبارك المزيفة في واقعة اتهام وفاء عامر بتجارة الأعضاء

ابنة مبارك المزيفة، قررت جهات التحقيق بالإسكندرية حبس البلوجر مروة يسري الابنة المزيفة للرئيس الراحل مبارك والفنانة إيمان الطوخي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامها للفنانة وفاء عامر، بالاتجار في الأعضاء البشرية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سيدة تدعي انتسابها لأسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، على خلفية بلاغ رسمي تقدمت به إحدى الفنانات، تتهمها فيه بـنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تشهيرًا بها وادعاءات كاذبة بالاتجار في الأعضاء البشرية بالتعاون مع سيدة أخرى.

وبعد تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط المتهمة (صانعة محتوى عبر مواقع التواصل – مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة)، وذلك أثناء تواجدها بمحافظة الإسكندرية، وعُثر بحوزتها على هاتفين محمولين، تبين من خلال فحص أحدهما احتواؤه على محفظة مالية بها تحويلات مالية من الخارج.

و بمواجهتها، أقرت بقيامها بنشر تلك الادعاءات الكاذبة عبر حسابها على مواقع التواصل، بهدف رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من المحتوى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.



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