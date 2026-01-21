ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد فوز آرسنال والريال وخسارة سان جيرمان ومانشستر سيتي

18 حجم الخط

مواجهات مثيرة ومجنونة شهدتها مباريات، الجولة السابعة وقبل الأخيرة لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت أمس الثلاثاء.

سقوط باريس سان جيرمان

ومن المفاجآت المدوية لهذه الجولة سقوط باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب أمام مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي بنتيجة 1-2.

لويس خافيير سواريز يخطف هدف الفوز ويمنح سبورتينغ انتصارًا أمام باريس سان جيرمان#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/RhmvyuCFgS — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 20, 2026



تقدم لويس خافيير سواريز لصالح لشبونة في الدقيقة 74، وتعادل خفيتشا كفاراتسخيليا سريعًا للفريق الفرنسي في الدقيقة 79.



وأحرز لويس خافيير سواريز الهدف الثالث في الدقيقة 90 ليتجرع باريس سان جيرمان الهزيمة الثانية في البطولة القارية.

آرسنال يقسو على إنتر ميلان

بينما اقتنص آرسنال الإنجليزي فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 3-1 في الجولة ذاتها.



وسجل أهداف آرسنال اللاعب البرازيلي جابرييل جيسوس في الدقيقتين 10، 31 والمهاجم السويدي فيكتور جيوكريس في الدقيقة 84، بينما أحرز هدف إنتر ميلان اللاعب بيتر سوسيتش في الدقيقة 18.

هزيمة مريرة لـ مانشستر سيتي

كما تلقى مانشستر سيتي الإنجليزي هزيمة مريرة خارج ملعبه أمام بودو جليمت النرويجي بنتيجة 1-3.

ريال مدريد الإسباني يمطر شباك موناكو الفرنسي بسداسية

بينما فاز ريال مدريد الإسباني على ضيفه موناكو الفرنسي بنتيجة 6-1.



وتغلب كلوب بروج البلجيكي على مضيفه كايرات ألماني الكازاخستاني بنتيجة 4-1، بينما تعادل نابولي الإيطالي مع مضيفه كوبنهاجن الدنماركي بهدف لكل منهما.

وفاز أولمبياكوس اليوناني على باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 2-0، كما تغلب توتنهام الإنجليزي بنفس النتيجة على بروسيا دورتموند الألماني بخلاف فوز أياكس الهولندي على مضيفه فياريال الإسباني بنتيجة 2-1.

كريستيان روميرو يفتتح التسجيل لتوتنهام هوتسبير أمام بوروسيا دورتموند#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/ZYf5ggMwTF — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 20, 2026



وجاء ترتيب دوري أبطال أوروبا كالتالي:

1. آرسنال الإنجليزي (21 نقطة)

2. ريال مدريد الإسباني (15 نقطة)

3. بايرن ميونخ الألماني (15 نقطة)

4. توتنهام الإنجليزي (14 نقطة)

5. باريس سان جيرمان الفرنسي (13 نقطة)

6. سبورتنج لشبونة البرتغالي (13 نقطة)

7. مانشستر سيتي الإنجليزي (13 نقطة)

8. أتالانتا الإيطالي (13 نقطة)

9. إنتر الإيطالي (12 نقطة)

10. أتلتيكو مدريد الإسباني (12 نقطة)

11. ليفربول الإنجليزي (12 نقطة)

12. بروسيا دورتموند الألماني (11 نقطة)

13. نيوكاسل الإنجليزي (10 نقاط)

14. تشيلسي الإنجليزي (10 نقاط)

15. برشلونة الإسباني (10 نقاط)

16. مارسيليا الفرنسي (9 نقاط)

17. يوفنتوس الإيطالي (9 نقاط)

18. جلطة سراي التركي (9 نقاط)

19. باير ليفركوزن الألماني (9 نقاط)

20. موناكو الفرنسي (9 نقاط)

21. آيندهوفن الهولندي (8 نقاط)

22. أولمبياكوس اليوناني (8 نقاط)

23. نابولي الإيطالي (8 نقاط)

24. كوبنهاجن الدنماركي (8 نقاط)

25. كاراباج الأذربيجاني (7 نقاط)

26. كلوب بروج البلجيكي (7 نقاط)

27. بودو جليمت النرويجي (6 نقاط)

28. بنفيكا البرتغالي (6 نقاط)

29. بافوس القبرصي (6 نقاط)

30. سانت جيلواز البلجيكي (6 نقاط)

31. أياكس الهولندي (6 نقاط)

32. أتلتيك بلباو الإسباني (5 نقاط)

33. فرانكفورت الألماني (4 نقاط)

34. سلافيا براج التشيكي (3 نقاط)

35. فياريال الإسباني (نقطة واحدة)

36. كايرات ألماني الكازاخستاني (نقطة واحدة)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.