طبيب الزمالك يفجر مفاجأة: بعض اللاعبين انضموا بدون فحوصات طبية ومستعد أروح الأهلي

الزمالك، فجر محمد أسامة طبيب نادي الزمالك السابق والذي رحل مؤخرًا عن مهمته، مفاجأة بشأن الطريقة التي كان ينضم بها اللاعبين لصفوف القلعة البيضاء خلال السنوات الماضية.

وقال “أسامة” الذي عمل طبيبًا داخل نادي الزمالك لـ8 سنوات، إن بعض الصفقات التي تمت في عهده لم تخضع لفحوصات طبية.

وتابع محمد أسامة في تصريحات لقناة "أون سبورت": "رحيلي عن الزمالك كان قرارًا مشتركًا.. كانت هناك بعض المشكلات في الملف الطبي، وشعرت أنني المسؤول، وأنه من الصعب أن أستمر في منصبي مع الزمالك لذا فضلت الرحيل".

وأوضح “أسامة”، أنه تلقى عرضا من النادي الأهلي قبل وقت طويل، وأنه حاليًّا مستعد للعمل داخل أي ناد داخل مصر بما في ذلك الأهلي وبيراميدز".

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