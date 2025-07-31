مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تبني مشروعي قانون للسيناتور بيرني ساندرز يحظران تصدير أسلحة لإسرائيل.

وصوَّت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، ضد مشروعي القانون اللذين تقدم بهما السيناتور المستقل بيرني ساندرز لمنع بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل في ظلّ الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وقبيل التصويت، قال ساندرز في خطاب ألقاه في قاعة مجلس الشيوخ إنه في حين أن "حركة حماس هي المسؤولة عن بدء الحرب، فإن حماس ليست مسؤولة عن تجويع الأطفال اليوم".

وأضاف: “اليوم، لا يتعلق الأمر بحماس، ولا بإسرائيل، بل يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، وما إذا كنا سنستمر في التواطؤ في جرائم الحرب وتدمير النساء والأطفال في غزة”.

ويأتي هذا بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تقديم المزيد من المساعدات لغزة، وأرسل عشرات الديمقراطيين في مجلس الشيوخ رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف يطالبون فيها بتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية أيضًا.

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