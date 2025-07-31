الحق اشتري قبل أغسطس، انخفاض جديد في سعر الذهب اليوم الخميس 31 يوليو 2025

سعر الذهب اليوم، شهدت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الخميس 31 يوليو 2025 انخفاضا جديدا، بعد أن شهدت في ختام حركة تعاملات مساء أمس الأربعاء 30 يوليو 2025، انخفاضا بنحو 20 جنيها وفقا لآخر تحديث للأسعار بالصاغة.

وجاء سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة كالتالي:



سعر جرام الذهب عيار 24



وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5171 جنيها “بيع”، 5142 جنيها “شراء” بانخفاض 17 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4525 جنيها “بيع”، 4500 جنيها “شراء” بانخفاض 15 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18



وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3878 جنيها “بيع”، 3857 جنيها “شراء” بانخفاض 12 جنيها.

سعر الجنيه الذهب



وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36200 جنيه “بيع”، 36000 جنيه “شراء” بانخفاض 120 جنيها.

مؤشر الذهب العالمي

شهدت أسعار الذهب العالمية أمس الأربعاء 30 يوليو 2025، استقرارا ملحوظًا حيث استقر الذهب الفوري عند نسبة 0.3 % ليصل إلى 3325 دولارا للأونصة.

سعر الذهب في مصر

يعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصري بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، ويؤثر في سعره المحلي عوامل عدة، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلي.

تسعير الذهب في مصر

يتحدد سعر الذهب في السوق المصري بناءً على عدة عوامل:

-السعر العالمي للأوقية (الأونصة).

-سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

-تكاليف المصنعية التي تختلف من محل لآخر.

-العرض والطلب داخل السوق المحلي.

حركة البيع والشراء على الذهب



شهدت أسعار الذهب خلال حركة التعاملات بالفترة السابقة حالة من التضارب والاختلاف في الأسعار بين ما يتم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وما تعلنه الجهات الرسمية أو المتاجر المعتمدة.

عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر



السعر العالمي للمعدن الأصفر: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.

سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.

العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.

القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.



الاستثمار في الذهب



جدير بالذكر يعد الاستثمار في الذهب من أهم الأدوات المالية الآمنة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، كما ان الذهب يحافظ على قيمته على المدى الطويل، ويعتبر ملاذًا آمنًا وقت الأزمات فى كل انحاء العالم، حيث زاد الإقبال على شراء الذهب كوسيلة لحفظ المدخرات، خصوصًا بعد تقلب أسعار صرف الجنيه وارتفاع الأسعار.

أسعار الذهب الفترة المقبلة

أكد المهندس ياسر سعد، خبير المجوهرات وصناعة الذهب، أن أسعار المعدن الأصفر في السوق المحلية تمثل فرصة قوية للشراء في الوقت الراهن، متوقعًا أن يصل سعر الجرام إلى 5000 جنيه خلال شهر أغسطس المقبل، مدفوعًا بعوامل اقتصادية عالمية متقلبة.



وأشار سعد، خلال ظهوره في برنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، إلى أن سعر جرام الذهب يسجل حاليًا نحو 4545 جنيهًا، بانخفاض طفيف عن مستوى 4575 جنيهًا الذي شهده سابقًا، موضحًا أن هذا التراجع يعود جزئيًا إلى استقرار وتراجع سعر الدولار محليًا، بعد ضخ استثمارات ومدخرات أجنبية ساهمت في تحسين وفرة العملة.



تأثير رسوم ترامب على الذهب



وربط خبير الذهب بعض التذبذبات السعرية بعوامل عالمية، من بينها قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 15% على واردات من الاتحاد الأوروبي، مما يعزز الضغوط التضخمية ويدعم ارتفاع الذهب كملاذ آمن.

الذهب الخيار الآمن



واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الذهب لا يزال الاستثمار الأكثر أمانًا للأفراد الراغبين في حماية أموالهم من تقلبات السوق، مشددًا على أن الأسعار الحالية فرصة مناسبة للشراء، خاصة لمن يمتلكون سيولة نقدية.

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