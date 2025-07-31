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حصل له عطل مفاجئ، إنقاذ 40 سائحا على متن مركب سياحي في الغردقة (صور)

إنقاذ 40 سائحًا على
إنقاذ 40 سائحًا على متن مركب سياحي، فيتو

تمكنت أجهزة محافظة البحر الأحمر، في إنقاذ 40 سائحًا من جنسيات مختلفة كانوا على متن مركب سياحي يُدعى "روميل"، وذلك بعد تعطل المركب على بُعد نحو كيلومترين من مرسى فندق السمكة بمدينة الغردقة.


وجاء التحرك السريع تنفيذًا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الذي وجَّه على الفور برفع درجة الاستعداد القصوى والتعامل الفوري مع الموقف، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على سلامة جميع السياح واتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية.


كما دفعت مديرية الصحة بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحدث، تحسبًا لأي طارئ، حيث تم إنقاذ 36 سائحًا في المرحلة الأولى دون تسجيل أية إصابات، وسط متابعة لحظية من المحافظ لغرفة العمليات.


وبعد استكمال عملية الإنقاذ، تم التأكد من عودة جميع الركاب بسلام، وجرى سحب المركب المتعطل، فيما عادت سيارات الإسعاف إلى مواقعها بعد الاطمئنان الكامل على الحالة الصحية للجميع.


وأكدت المحافظة أن الواقعة كانت نتيجة عطل فني بالمركب، وتمت السيطرة عليها بالكامل دون وجود أي تهديد لحياة الركاب، في إطار يقظة الأجهزة التنفيذية وسرعة استجابتها لتأمين الزائرين.

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محافظة البحر الاحمر مركب سياحى مرسى فندق السمكة مدينة الغردقة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر

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