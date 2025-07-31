إسرائيل تهدد حماس بإجراء مرعب في غزة حال فشل التوصل إلى اتفاق

هددت إسرائيل حركة حماس، بفرض حصار عسكري غير مسبوق وضم مزيد من الأراضي، حال فشل التوصل إلى اتفاق.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية فإن فحوى الرسالة: "إذا لم توافقوا على الاتفاق خلال الأيام المقبلة، فسنتخذ إجراءات عقابية"، ونقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "من بين الإجراءات قيد الدراسة ضمّ المنطقة العازلة التي أنشأها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقد نُقلت رسالة بهذا الشأن إلى الوسطاء أمس.



وأشارت هيئة البث إلى أنه "بعد انتهاء عملية "عربات جدعون" التي فشلت في إحداث تحول في قضية المختطفين، تدرس المؤسسة الأمنية عددًا من البدائل، بما في ذلك ضم الأراضي، وفرض حكم عسكري، وفرض "حصار" على المراكز السكانية الفلسطينية في قطاع غزة".

ونقلت عن مصادر أمنية قولها إنه رغم الضغوط الدولية المكثفة لإنهاء الحرب، ورغم الصور القادمة من غزة والمجاعة، فإن رفض حماس المضي قدمًا في الاتفاق يُلزم إسرائيل باتخاذ "خطوة غير متناسبة" وفق تعبيرها.

ووفق المصادر "تأمل إسرائيل أن يسبق هذه الخطوة المتطرفة نقطة تحول في محادثات صفقة إطلاق سراح الرهائن".



وأمس اجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، لبحث تطورات اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط أجواء من التشاؤم حيال مسار المفاوضات، وناقش خلاله احتمال ضم مناطق في غزة في حال فشل التوصل إلى اتفاق، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن "اجتماع الكابينت مساء الأربعاء عُقد في ظل أجواء من التشاؤم حيال مسار المفاوضات".

ونقلت القناة عن مصدر سياسي مطّلع على تفاصيل المفاوضات قوله إن "فرصة التوصل إلى اتفاق تتضاءل الآن"، وإن "إسرائيل لن تصبر طويلًا".



وأوضح المصدر أن "حماس متمسكة برفضها، وتستمر في اتباع رغباتها، ولا تربطها صلة بالواقع"، وأكد أنه "تم تبليغ حماس أنه في غضون أيام قليلة، وفي حال عدم إحراز تقدم في المفاوضات، سيزيد الجيش الإسرائيلي الضغط العسكري على قطاع غزة".



وكانت إسرائيل قد أبلغت الوسطاء الليلة، بموقفها بشأن رد حماس على الخطة، حيث أعربت إسرائيل عن رفضها لمطلب حماس بالانسحاب من محور فيلادلفيا ومحيطه، بدعوى أن هذه الخطوة قد تُضعف القدرة على حماية التجمعات السكانية الجنوبية.

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