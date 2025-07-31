هل تتأثر مصر بزلزال روسيا العنيف، البحوث الفلكية تحسمها وتوجه رسالة إلى المواطنين

طمأن الدكتور طه رابح، رئيس المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، المواطنين بشأن الزلزال العنيف الذي وقع قرب سواحل روسيا في المحيط الهادئ، مؤكدًا أن مصر بعيدة تمامًا عن منطقة الحدث، ولا يمكن أن تتأثر به بأي شكل.

زلزال في حلقة النار

وأوضح رابح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" عبر شاشة MBC مصر، أن الزلزال وقع في نطاق ما يُعرف بـ"حلقة النار"، وهي إحدى أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًّا على سطح الأرض، لافتًا إلى أن المسافة بين مصر وموقع الزلزال تُقدَّر بحوالي 9300 كيلومتر.

هل يوجد تهديدات على مصر من الزلازل؟

وأشار إلى أن هذا الزلزال يُصنّف ضمن أقوى 10 زلازل مسجلة عالميًّا، لكنه لا يشكل أي تهديد مباشر على الأراضي المصرية بسبب البُعد الجغرافي الكبير.

أنظمة الرصد والإنذار المبكر

وأضاف رئيس المركز أن أنظمة الرصد والإنذار المبكر، المعتمدة على الأقمار الصناعية ومحطات قياس ارتفاع الموج، أدت إلى سحب تحذيرات تسونامي كانت قد أُطلقت في بعض الدول مثل الولايات المتحدة واليابان والصين، بعد التحقق من عدم وجود خطر فعلي على السواحل.

وأكد الدكتور رابح أن مصر لا تقع ضمن نطاق الأحزمة الزلزالية النشطة، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على المعلومات الصادرة عن الجهات العلمية المختصة.

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