اليوم، الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان الاستعداد لانتخابات الشيوخ

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًّا للقاضي أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بمقر الهيئة.

ويهدف المؤتمر إلى استعراض مدى جاهزية الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم انتخابات مجلس الشيوخ 2025، سواء داخل مصر أو خارجها، وإطلاع الرأي العام على أبرز الترتيبات والإجراءات المتخذة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وثمنت الهيئة في بيانها تعاون وسائل الإعلام ودورها في متابعة تغطية مجريات العملية الانتخابية بمهنية وموضوعية.

موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 يومي 1 -2 أغسطس المقبل في الخارج، بينما يصوت المصريين في الداخل يومي 4 و5 أغسطس.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، ندب عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية لرئاسة وأمانة لجان الانتخاب بالخارج استعدادا للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بناءً على الكشوف الواردة من وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.



وأكد القرار ضرورة تنفيذ التعليمات وفق الضوابط المعتمدة، أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية ويُنفذه المدير التنفيذي للهيئة.

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