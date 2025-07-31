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حوادث

محامي ابنة مبارك المزيفة: طلبنا أخذ عينة DNA ودفعنا ببطلان القبض عليها

بنت مبارك المزيفة،
بنت مبارك المزيفة، فيتو

بنت مبارك المزيفة، كشف المحامي طه الزقلاوي دفاع البلوجر مروة يسري ابنة مبارك المزيفة، إنه دفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لكون مضمون الشكوى المقدمة من الشاكية من لا يجوز فيها الضبط والإحضار، ويجوز فيها توجيه الإخطار أو طلب الحضور والاستدعاء.

وقال: طلبنا أخذ عينة DNA من المشكو في حقها كما طلبنا إخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها لكون الأدلة الفنية المقدمة من الشاكية مثبته ولا يخشى عليها من العبث".

وقبل قليل قررت جهات التحقيق بالإسكندرية حبس البلوجر مروة يسري الابنة المزيفة للرئيس الراحل مبارك والفنانة إيمان الطوخي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامها للفنانة وفاء عامر، بالاتجار في الأعضاء البشرية.

 

القبض على المتهمة بالإسكندرية 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سيدة تدعي انتسابها إلى أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، على خلفية بلاغ رسمي تقدمت به إحدى الفنانات، تتهمها فيه بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تشهيرًا بها وادعاءات كاذبة بالاتجار في الأعضاء البشرية بالتعاون مع سيدة أخرى.

 

وبعد تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط المتهمة (صانعة محتوى عبر مواقع التواصل – مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة)، وذلك أثناء وجودها بمحافظة الإسكندرية، وعُثر بحوزتها على هاتفين محمولين، تبين من خلال فحص أحدهما احتواؤه على محفظة مالية بها تحويلات مالية من الخارج.

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ابنه مبارك عينة DNA المحامي طه الزقلاوي بنت مبارك

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