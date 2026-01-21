في عيد ميلادها الـ 81، تضحيات نبيلة عبيد لتصبح نجمة مصر الأولى

18 حجم الخط

نبيلة عبيد، بلبلة السينما، ممثلة من الزمن الجميل وما زالت تقدم عطاءها، تعشق السينما التي صنعت نجوميتها، من أشهر نجمات الفن، كانت ولا تزال نجمة لامعة أضاءت سماء الفن في مصر والوطن العربي وواحدة من أيقونات السينما المصرية، عرفت بتنوع أدوارها، من الفتاة البريئة إلى المرأة القوية، ونجحت في تقديم شخصيات معقدة وعميقة جعلتها تحظى بشعبية واسعة، لقبت بنجمة مصر الأولى.

تعددت الأدوار والشخصيات التي قدمتها نبيلة عبيد خلال رحلتها في السينما حيث لم تقتصر على أداء نوع واحد أو شخصية واحدة وإنما تنوعت الأدوار فشملت الأم والابنة والمدرسة والزوجة وسيدة الأعمال والشرطية والخادمة والمدمنة والراقصة والقاتلة واللصة والمجندة من قبل المخابرات وغيرها من الأدوار حيث كانت نصيرًا لكثير من القضايا الإنسانية وقضايا المرأة وكاشفًا للفساد في المجتمع.

مع عاطف سالم كانت البداية

ولدت الفنانة نبيلة عبيد في مثل هذا اليوم 21 يناير عام 1945 حيث تكمل عامها الواحد والثمانين اليوم، صعيدية، أصولها من بني سويف لكنها من مواليد شبرا، بدأت مشوارها الفني وهي طالبة في كلية بنات العباسية حيث التقت المخرج عاطف سالم الذي كان له دور كبير في اكتشافها ووضعها على طريق الفن.

قمة تألقها في رابعة العدوية

قدم المخرج عاطف سالم نبيلة عبيد في فيلم "مفيش تفاهم" عام 1961، إلا أنه كانت أول بطولة لها مع فيلم "رابعة العدوية" ومع بداية السبعينيات وحتى نهاية التسعينيات كانت نبيلة عبيد إحدى نجمات السينما في الصف الأول فقدمت مجموعة من الأدوار التي حققت نجاحًا في الأفلام هي علامات في تاريخ السينما منها: الراقصة والطبال، الراقصة والسياسة، المماليك، العذراء والشعر الأبيض، المرأة والساطور، السيرك، كنوز، زوجة في باريس، خطيب ماما، أرجوك أعطني هذا الدواء، وغيرها.

نبيلة عبيد في عمر الشباب

وتحكي نبيلة عبيد عن بداياتها وتقول: ترددت وأنا تلميذة في المدرسة على الإستديوهات عن طريق أحد أقاربي، وتعرفت على المخرج عاطف سالم، وعلم مدى حبي للتمثيل، وحين تزوجت عاطف سالم، كنت لا أزال صغيرة أستذكر دروسي وأذهب لأداء امتحاناتي في كلية البنات بالعباسية، وكنت طفلة بدرجة زوجة مطلوب مني أعباء كثيرة ولا أستطيع أداءها، مدرسات خصوصيات في منزل الزوجية لمراجعة المواد الدراسية بدلًا من الذهاب إلى المدرسة، وأعطاني عاطف سالم أول دور وكان كومبارسًا صامتًا في فيلم "مفيش تفاهم"، وتزوجني بنهاية فيلم "رابعة العدوية" إخراج نيازي مصطفى الذي قدمت بالتمثيل فيه لأول مرة في دور البطولة.

تراجع في الأعمال السينمائية

إلا أنه وتزامنًا مع مطلع الألفية الثالثة، بدأت مشاركات نبيلة عبيد الفنية في التراجع بشكل ملحوظ، فبينما كانت قد اعتادت العمل السينمائي بكثرة، حيث كان لها أكثر من فيلم في العام، أصبحت مشاركاتها في الأفلام أقل، ومع ذلك أطلَّت على جمهورها في عدة أعمال مثل "امرأة تحت المراقبة"، "قصاقيص العشاق"، "مفيش غير كده"، قضية سميحة بدران وغيرها.

فى فترات متأخرة اتجهت الفنانة نبيلة عبيد إلى الدراما فقدمت بعض المسلسلات مثل: كيف تخسر مليون جنيه، البوابة الثانية، العمة نور، كيد النسا 2، وآخر أعمالها كان عام 2020 وهو مسلسل سكر زيادة مشاركة مع النجمة نادية الجندي بعد تنافس كبير بينهما على لقب نجمة مصر الأولى.

نبيلة عبيد

وقد ظهرت أخبار أن نبيلة عبيد تعد الآن لتقديم فيلم من الإنتاج السعودى، وحول اتجاهها إلى الدراما تقول بلبلة: إن السينما اللي بتتعمل ما ليش فيها حاجة، الحاجات اللي كنت بعملها ما بقتش تنفع دلوقتِ ما بقاش فيه إحسان عبد القدوس، ولكن ممكن المسلسلات يكون ليَّ فيها دور، هناك أشياء تعرض عليَّ لكني أرفضها، ولا أريد أن أقدم شيئًا لا يضيف إلى تاريخي الكبير، وشرطي أن العمل الذي أعود به يضيف لتاريخي، ومن الممكن أن يكون دراما، ولا أفضل السيرة الذاتية حاليًّا.

لقب لم يأت من فراغ

عن لقب نجمة مصر الأولى قالت نبيلة عبيد: هذا اللقب لم يأتِ من فراغ، بل جاء بعد 98 فيلمًا وكل فيلم فيه شخصية مختلفة وفيه تعامل مع كبار الكتاب إحسان عبد القدوس ووحيد حامد ومصطفى محرم ومحمود أبو زيد وغيرهم، وكنت زمان أمشي في الشوارع ألاقى اسمي الثالث أو الثاني في الأفيش، أقول لنفسي حيبقى الأول إن شاء الله وضحيت كثير لأجعل اسمي في الأول، وما شوفتش الملايين وكان أجرى لا يتعد 3 آلاف جنيه، ولقبي هذا معروف من زمان ومش محتاجين نغيره.

