الخميس 31 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

قميص بترتر ونظارة سوداء، سعر خيالي لإطلالة عمرو دياب في كليب خطفوني (فيديو وصور)

إطلالة عمرو دياب
إطلالة عمرو دياب في كليب خطفوني، فيتو

يأبى الهضبة عمرو دياب، أن يخرج من أي محفل فني دون ترك بصمة لتظل عالقة بالأذهان، فخلال طرح كليب "خطفوني" بمشاركة ابنته جنا من ألبومه الجديد "ابتدينا"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، أثارت إطلالته فضول الكثيرين.

وبالبحث عن إطلالة عمرو دياب في كليب “خطفوني”  الذي ظهر خلاله بقميص لامع بترتر لونه أسود، اتضح أن القميص من من تصميم دار أزياء Amiri، ويصل سعره إلى 963 دولارًا، أي ما يعادل 47 ألف جنيه.

ويبدو أن الهضبة لم يكتف باقتناء القميص من هذه الدار بل نسقه مع نظارة من نفس الدار يصل سعرها إلى 24 ألف جنيه.

كليب "خطفوني" تم تصويره في الساحل الشمالي تحت إشراف المخرج الكبير طارق العريان، في أجواء صيفية وبدأت جانا الغناء ليظهر بعدها عمرو دياب في الكليب بعدة إطلالات مبهجة.

خطفوني كلمات تامر حسين ولحن عمرو مصطفى وتوزيع أسامة الهندي وميكس وماستر أمير محروس وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

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عمرو دياب كليب خطفوني ألبومه الجديد ابتدينا يوتيوب”

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