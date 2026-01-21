حكام مباراتي اليوم الأربعاء في الدوري الممتاز

18 حجم الخط

الدوري الممتاز، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، برئاسة الكولومبي أوسكار رويز أسماء حكام مباريات اليوم الأربعاء، ضمن افتتاح الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

مباراة سيراميكا ضد الاتحاد السكندري

مباراة سيراميكا ضد الاتحاد السكندري يديرها محمد عباس مايو “حكما للساحة”، ويعاونه كل من سمير جمال مساعدًا أولًا وأحمد توفيق طلب مساعدًا ثانيًا ومحمود منصور حكمًا رابعًا وعبد العزيز السيد حكمًا لتقنية الفيديو وإسلام أبو العطا حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

مباراة سموحة ضد فاركو

مباراة سموحة ضد فاركو، إبراهيم محمد “حكمًا للساحة”، ويعاونه كل من خالد السيد مساعدًا أولًا ومحمد علي توفيق "شكيكا" مساعدًا ثانيًا وأحمد عبد الله حكمًا رابعًا وأحمد جابر حكمًا لتقنية الفيديو ومحمد القاضي حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

عودة عجلة الدوري الممتاز للدوران

تعود مسابقة الدوري المصري الممتاز للدوران من جديد، اليوم الأربعاء، بعد انتهاء مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن تشهد الجولة الـ 15 من الدوري المصري “ الإيجبشن ليج” إقامة 5 مباريات وتأجيل 5 مواجهات أخرى، كالتالي:

مواعيد مباريات الجولة الـ 15 من الدوري المصري

الأربعاء 21 يناير

سيراميكا والاتحاد السكندري: الساعة 5 مساءً

سموحة وفاركو: الساعة 8 مساءً

الخميس 22 يناير

وادي دجلة وغزل المحلة: الساعة 5 مساءً

حرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية: الساعة 5 مساءً

الإسماعيلي والمقاولون العرب: الساعة 8 مساءً

مؤجلات الجولة الـ15 بالدوري الممتاز

وتأجلت مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي نتيجة ارتباطهم بالمشاركات القارية، إذ يشارك الأهلي وبيراميدز في منافسات دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك الزمالك والمصري البورسعيدي في مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويشارك في الدوري الممتاز 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضي، وهم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.