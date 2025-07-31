أب بلا قلب، قصة مقتل فتاة على يد والدها بسبب "عريس" في الشرقية

شهدت قرية العصايد مركز ديرب نجم محافظة الشرقية واقعة مأساوية هزَّت مشاعر الأهالي، بعد وفاة فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا إثر تعرضها لضرب مبرح على يد والدها، بسبب خلافات أسرية.

تفاصيل جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت بلاغًا يفيد بوفاة فتاة تُدعى "ياسمين. أ. س" داخل منزل أسرتها، وسط مؤشرات تُرجِّح وجود شبهة جنائية وراء الوفاة.

وبالفحص والتحريات الأولية، تبيَّن أن والدها "أحمد. س. أ. س"، 42 عامًا، يعمل في تجارة الخردة، قد اعتدى عليها بالضرب الشديد خلال مشادة نشبت بينهما داخل المنزل، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

إصرار الضحية على فسخ خطبتها وهو ما قابله الأب بالرفض التام

وبحسب مصادر قريبة من الأسرة، فإن الخلاف نشب بعد إصرار الضحية على فسخ خطبتها، وهو ما قابله الأب بالرفض التام وانتهى بجريمة مأساوية.

انتقلت قوة من الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم ضبط الأب المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، فيما قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث ودوافعه.

الفتاة كانت حسنة الخلق وتحظى بحب الجميع

الجريمة أثارت حالة من الغضب والحزن بين الأهالي، الذين طالبوا بمحاسبة الجاني وإنزال أقصى العقوبات عليه، مؤكدين أن الفتاة كانت حسنة الخلق وتحظى بحب الجميع.

الطب الشرعي.. حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

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