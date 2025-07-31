بعد الزلزال العنيف، ثوران بركان مرعب في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية (فيديو)

زلزال روسيا، المصائب لا تاتي فرادى، فبعد الزلزال العنيف الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية أمس الأربعاء وصنف ضمن أقوى عشرة زلازل عالميا منذ عام 1900، ثار بركان كليوتشيفسكوي في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

وضرب صباح أمس الأربعاء، زلزال بقوة 8.8 درجة شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية مما تسببت في موجات تسونامي وفيضانات وأضرار بالمباني.

Following an earthquake in Kamchatka, the Klyuchevskaya Sopka volcano began erupting



Klyuchevskaya Sopka is the tallest and one of the most active volcanoes in Eurasia (4,750 m), located in Kamchatka. pic.twitter.com/hwGSwrdPpD July 30, 2025

وذكر معهد الجيوفيزياء الروسي عبر حسابه على تلجرام "لقد ثار بركان كليوتشيفسكوي"، ونشر عدة صور ومقاطع فيديو تظهر ألسنة لهب تتصاعد.

وأضاف "رُصد تدفق حمم منصهرة على المنحدر الغربي. وهج قوي فوق البركان وانفجارات"، من دون توضيح ما إذا كان قد تم تسجيل أي أضرار على الفور.

🇺🇸🇷🇺 ANIMALS KNEW THE EARTHQUAKE AND THE TSUNAMI WERE COMING - NO APPS NEEDED



While Californians were chilling, birds dipped inland fast right before tsunami waves hit.



Thousands of miles away, endangered Steller sea lions leapt into the sea as earthquakes shook Antsiferov… https://t.co/U3OtOB6yJK pic.twitter.com/7hE5fOccYl — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 30, 2025

ويعد جبل كليوتشيفسكوي أعلى بركان في أوراسيا وأحد أكبر البراكين النشطة في العالم، ويصل ارتفاعه إلى 4750 مترًا.

وهو واحد من حوالي ثلاثين بركانا نشطا في شبه جزيرة كامتشاتكا، وهي منطقة شبه غير مأهولة.

🇷🇺 KAMCHATKA’S SKY GOES DARK - EURASIA’S BIGGEST VOLCANO BLOWS



Russia’s Klyuchevskaya Sopka just erupted in spectacular fashion - hurling ash 8 miles high and shutting down schools across two towns.



No injuries, just one of Earth’s largest fire-breathing mountains reminding… https://t.co/aDiwlXwV6V pic.twitter.com/TRhfiSSSZT — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 30, 2025

ولم يربط معهد المسح الجيوفيزيائي عبر تلغرام بين الزلزال القوي قبالة سواحل كامتشاتكا وثوران بركان كليوتشيفسكوي.

ودفع الزلزال الذي بلغت قوته 8.8 درجات، إلى إطلاق تحذيرات من احتمال وقوع تسونامي في أنحاء المحيط الهادئ وإجلاء سكان في روسيا والعديد من البلدان الأخرى المطلة على المحيط.

🚨🇷🇺 🌋 VOLCANO ERUPTS IN RUSSIA'S KAMCHATKA AFTER STRONGEST EARTHQUAKE



The eruption of Klyuchevskaya Sopka began shortly after a powerful earthquake hit Kamchatka, with aftershocks still shaking the region. pic.twitter.com/JsSmE4Sa0B — Sputnik (@SputnikInt) July 30, 2025

وبينما أصيب عدة أشخاص بجروح طفيفة في أقصى شرق روسيا، وفق تقارير وسائل إعلام محلية، فإن أيا من الدول المعنية لم يبلغ عن أي وفيات حتى الآن.

وفي كامتشاتكا، رفعت السلطات حالة التأهب من تسونامي التي أعلنتها بعد الزلزال.

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