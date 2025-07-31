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بعد الزلزال العنيف، ثوران بركان مرعب في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية (فيديو)

ثوران بركان مرعب
ثوران بركان مرعب في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، فيتو

زلزال روسيا، المصائب لا تاتي فرادى، فبعد الزلزال العنيف الذي ضرب  شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية أمس الأربعاء وصنف ضمن أقوى عشرة زلازل عالميا منذ عام 1900، ثار بركان كليوتشيفسكوي في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

وضرب صباح أمس الأربعاء، زلزال بقوة 8.8 درجة شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية مما تسببت في موجات تسونامي وفيضانات وأضرار بالمباني. 

وذكر معهد الجيوفيزياء الروسي عبر حسابه على تلجرام "لقد ثار بركان كليوتشيفسكوي"، ونشر عدة صور ومقاطع فيديو تظهر ألسنة لهب تتصاعد.

وأضاف "رُصد تدفق حمم منصهرة على المنحدر الغربي. وهج قوي فوق البركان وانفجارات"، من دون توضيح ما إذا كان قد تم تسجيل أي أضرار على الفور.

ويعد جبل كليوتشيفسكوي أعلى بركان في أوراسيا وأحد أكبر البراكين النشطة في العالم، ويصل ارتفاعه إلى 4750 مترًا.

وهو واحد من حوالي ثلاثين بركانا نشطا في شبه جزيرة كامتشاتكا، وهي منطقة شبه غير مأهولة.

ولم يربط معهد المسح الجيوفيزيائي عبر تلغرام بين الزلزال القوي قبالة سواحل كامتشاتكا وثوران بركان كليوتشيفسكوي.

ودفع الزلزال الذي بلغت قوته 8.8 درجات، إلى إطلاق تحذيرات من احتمال وقوع تسونامي في أنحاء المحيط الهادئ وإجلاء سكان في روسيا والعديد من البلدان الأخرى المطلة على المحيط.

وبينما أصيب عدة أشخاص بجروح طفيفة في أقصى شرق روسيا، وفق تقارير وسائل إعلام محلية، فإن أيا من الدول المعنية لم يبلغ عن أي وفيات حتى الآن.

وفي كامتشاتكا، رفعت السلطات حالة التأهب من تسونامي التي أعلنتها بعد الزلزال.

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زلزال روسيا شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية بركان كليوتشيفسكوي معهد الجيوفيزياء الروسي

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