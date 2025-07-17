أخبار مصر: انتهاء أزمة وسام أبو علي، تحذير من علاج مجهول لسرطان البروستاتا، الزمالك يحسم صفقة الموسم، الذهب يشتعل

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بالاسم ورقم التشغيلة، هيئة الدواء تحذر من تداول عبوات مجهولة المصدر لعلاج سرطان البروستاتا

أصدرت هيئة الدواء المصرية خطاب توعية بشأن مستحضر XTANDI 40 mg kapsul، رقم التشغيلة 20A5037، وذلك لوجود احتمالية تداول عبوات مجهولة المصدر من هذا الصنف، بحسب ما أفادت به الشركة صاحبة المستحضر، دون أن يتم رصده من قبل مفتشي الهيئة حتى تاريخه.

غير مسبوقة في القاهرة و45 في الصعيد، درجات الحرارة اليوم الخميس بـ مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الخميس، حيث تشهد ارتفاعا بقيم تتراوح من 2: 3 درجة مئوية ويسود طقس شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء وحار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

المغربي عبد الحميد معالي يوقع رسميا للزمالك لمدة 5 سنوات

أنهى نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع اللاعب المغربي عبد الحميد معالي، صاحب الـ19 عامًا، بعدما وقَّع الأخير على عقود انضمامه للنادي لمدة 5 سنوات، ليكون أحد صفقات الفريق الشاب استعدادًا للموسم الجديد.

لحظة انسحاب الجيش السوري من السويداء (فيديو)

بدأ الجيش السوري، مساء الأربعاء، الانسحاب من السويداء ذات الغالبية الدرزية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع، بعد ساعات من إعلان اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في المدينة التي تشهد أعمال عنف.

الأهلي يوافق رسميا على رحيل وسام أبو علي للدوري الأمريكي

وافق مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على رحيل الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق، بعد وصول علاقة النادي باللاعب لطريق مسدود خلال الساعات الأخيرة.

المصري يعلن الحداد ويوقف أنشطته الرياضية 3 أيام حزنا على وفاة ميمي عبد الرازق

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إعلان الحداد على وفاة رمز النادي التاريخي الدكتور ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي.

مقتل قائد "النخبة" في الجيش السوري ونجل شقيقه بغارة إسرائيلية على درعا (فيديو)

أفادت مصادر سورية بمقتل القيادي العسكري البارز في محمود إبراهيم اليعقوب، ويحمل رتبة مقدم، بغارة إسرائيلية على درعا، الأربعاء، قُتل فيها ابن شقيقه أيضًا.

باعتها له مرهونة، إلزام منى زكي بدفع 3 ملايين و630 ألف جنيه لصاحب شقة بالمهندسين

أصدرت الجهات المختصة، حكمًا بإلزام الفنانة منى زكي بسداد مبلغ مالي قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه، في القضية رقم 1204 لسنة 2025، على خلفية نزاع قانوني متعلق ببيع وحدة سكنية في شارع سوريا بمنطقة المهندسين.

الموعد والقنوات الناقلة لقرعة ملحق تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

تشهد العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم الخميس، إقامة قرعة ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وذلك في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

حريق هائل يلتهم 5 أفدنة من زراعات النخيل بالقليوبية والدفع بـ 10 سيارات إطفاء (صور)

اندلع حريق هائل داخل زراعات النخيل بدائرة مركز شرطة الخانكة، وانتقلت قوات الحماية المدنية بـالقليوبية تحت إشراف اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

بعد 90 ساعة من الاشتباكات، حصيلة جديدة لعدد قتلى أعمال العنف في السويداء

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، حصيلة جديدة لعدد قتلى أعمال العنف الطائفية في مدينة السويداء جنوبي سوريا والتي اندلعت صباح الأحد، واستمرت لنحو 90 ساعة.

سعر الذهب اليوم الخميس 17 يوليو في الصاغة، عيار 21 الآن بعد الارتفاع الجديد

أسعار الذهب اليوم الخميس 17 يوليو 2025، ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية في بداية حركة تعاملات اليوم الخميس بنحو 5 جنيهات بجميع العيارات، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.

هيخلي مزاجك عالي، مهارات لاعب الزمالك الجديد عبد الحميد معالي (فيديو)

أنهى نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع اللاعب المغربي عبد الحميد معالي، صاحب الـ19 عامًا، بعدما وقَّع الأخير على عقود انضمامه للنادي لمدة 5 سنوات، ليكون أحد صفقات الفريق الشاب استعدادًا للموسم الجديد.

دراسة تحذر: الأطباء يتجاهلون "سببا شائعا" لارتفاع ضغط الدم

حذَّرت دراسة حديثة من أن الأطباء غالبًا ما يتغاضون عن سبب هرموني شائع لارتفاع ضغط الدم.

بمشاركة ميسي، سينسيناتي يقسو على إنتر ميامي بثلاثية نظيفة بالدروري الأمريكي (فيديو)

بنتيجة غير متوقعة وبمشاركة ميسي، سقط إنتر ميامي أمام إف سي سينسيناتي بثلاثية نظيفة، فجر اليوم الخميس، بمسابقة الدوري الأمريكي لكرة القدم.

الشرع يتهم إسرائيل بخلق الفتن في سوريا ويؤكد: لن ننجر إلى حرب جديدة

اتهم الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس، إسرائيل بخلق الفتن داخل سوريا، مشددًا على أن بلاده لن تكون مكانًا لخلق الفوضى وأنه ستتم مواجهتها بالوحدة، على حد قوله.

عمقها 20 مترا، لحظة انتشال جثتين ومصاب من حفرة داخل منزل بسبب التنقيب عن الآثار بالغربية (فيديو)

في مشهد مأساوي جديد يكشف عن استمرار ظاهرة التنقيب عن الآثار، لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث، داخل حفرة عميقة حوالي 20 مترًا بمنزل بقرية الجميزة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية.

يديعوت أحرونوت: نتنياهو يدعو إلى المرونة في مفاوضات غزة وحماس تصر على خطوط 2 مارس

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب من فريق التفاوض إبداء مرونة للتوصل إلى اتفاق في غزة.

كلاسيكو الدوري البرازيلي، نيمار يقود سانتوس للفوز على فلامنجو بهدف "ملوكي" (فيديو)

بهدف قاتل، قاد نيمار داسيلفا فريقه سانتوس للفوز على نظيره فلامنجو بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما، فجر اليوم الخميس، على ملعب فيلا بلميرو، ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشرة من الدوري البرازيلي 2025.

الجثث تفحمت، مصرع 50 شخصا بينهم أطفال في حريق مرعب بهابير ماركت بالعراق (فيديو)

لقي أكثر من 50 شخصًا مصرعهم وإصابة آخرين في حريق ضخم بمركز تجاري وسط مدينة الكوت جنوب العاصمة العراقية بغداد.

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