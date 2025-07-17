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أخبار مصر

بالاسم ورقم التشغيلة، هيئة الدواء تحذر من تداول عبوات مجهولة المصدر لعلاج سرطان البروستاتا

هيئة الدواء المصرية،
هيئة الدواء المصرية، فيتو
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أصدرت هيئة الدواء المصرية خطاب توعية بشأن مستحضر XTANDI 40 mg  kapsul، رقم التشغيلة 20A5037، وذلك لوجود احتمالية تداول عبوات مجهولة المصدر من هذا الصنف، بحسب ما أفادت به الشركة صاحبة المستحضر، دون أن يتم رصده من قبل مفتشي الهيئة حتى تاريخه.

ويستخدم دواء إكستاندي XTANDI لعلاج سرطان البروستاتا.

وأكدت الهيئة أن التشغيلة الواردة في المنشور لم يتم تداولها بسوق الدواء المصري، مشددة على أهمية الشراء من الأماكن المرخصة فقط، وتجنب شراء الأدوية عبر الإنترنت بطرق غير قانونية.

وأكدت هيئة الدواء المصرية اتخاذ عدد من الإجراءات التصحيحية منها:

١-المتابعة المستمرة من قِبل هيئة الدواء المصرية لهذا المستحضر.

٢-توعية المواطنين بمخاطر استخدام المستحضرات مجهولة المصدر.

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ووجهت هيئة الدواء نصائح للمستهلكين لضمان الحصول علي أدوية آمنة منها أنه في حال وجود شك في العبوة، ينصح بمراجعة الصيدلي المختص ويمكن التواصل مع الهيئة من خلال الخط الساخن 15301 


وتجدد الهيئة دعوتها للمواطنين بعدم استخدام أي مستحضر دوائي غير حاصل على ترخيص رسمي من هيئة الدواء المصرية، وضرورة التأكد من مصدر شراء الدواء حفاظًا على الصحة العامة.

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