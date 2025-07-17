الجثث تفحمت، مصرع 50 شخصا بينهم أطفال في حريق مرعب بهابير ماركت بالعراق (فيديو)

لقي أكثر من 50 شخصًا مصرعهم وإصابة آخرين في حريق ضخم بمركز تجاري وسط مدينة الكوت جنوب العاصمة العراقية بغداد، ليل الأربعاء/الخميس.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة، أن الحريق اندلع في مبنى هايبر ماركت "الكورنيش" الذي افتُتح حديثًا في مدينة الكوت، وامتد ليطال طوابقه الخمسة.

ويتكرر المشهد وتعاد فاجعه مجمع الليث في الكراده إلى هايبرماركت الكوت بصفتي مهندسه مدني كثير من الابنيه تفتقر إلى منظومه الإطفاء والحرائق ومتحسسات الحريق والدخان وحدثت قبل فتره فاجعه مستشفى الناصريه هاهو اليوم المشهد يتكرر والضحيه العراقيين الابرياء بسبب عدم وجود الخبرات !!!!! pic.twitter.com/ijpLyaR2JO July 17, 2025

وتحاول فرق الإطفاء السيطرة على الحريق الضخم وإنقاذ عدد من العالقين في المبنى من العاملين والزوار، دون أن تصدر السلطات الرسمية أي معلومات عن حجم الخسائر البشرية حتى الآن.

وقالت مصادر محلية إن فرق الإنقاذ انتشلت عشرات الجثث المتفحمة من داخل المبنى.

وأشارت إلى أن السلطات المحلية فرضت رقابة مشددة على موقع الحريق ومنعت التصوير أو الاقتراب من المكان أثناء عمليات البحث عن مفقودين داخل المبنى.

من جانبها، أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط حالة الاستنفار للتعامل مع الحريق الضخم.

وأكدت القيادة أن جهود فرق الإنقاذ مستمرة، وأن عمليات إخماد الحريق ما زالت متواصلة.

ونعى محافظ واسط، محمد جميل المياحي، صباح الخميس، ضحايا الحريق في مبنى هايبر ماركت “الكورنيش”، واصفًا الحادث بالمشؤوم.

وقال المياحي في بيان نشره على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك": "فاجعة.. أهلي أبناء مدينة الكوت وعموم واسط، ننعى إليكم ثلة طيبة من أبناء محافظتنا، حيث فقدنا ما يقارب 50 شخصًا بين رجل وامرأة وأطفال من أبنائكم وبناتكم في حادثة حريق مول الهايبر ماركت المشؤوم".

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كيف حاصرت النيران بعض الاشخاص والعوائل في مول هايبر ماركت والواقع بقضاء الكوت _ الكفاءات

هذا بعد أن طالت النيران الكبيره واللاهبه بناية المول

ولكن

اكثر من آلمني بالمقطع هي لرجل هو يحتظن أبنه بقوة وخوف ويتلفت يمينآ ويسارآ

عله يبحث عن مخرجآ لأنقاذ طفله هذا بعد ربط… pic.twitter.com/CZtCA2fBoK — ابو خديجة _ Abu Khadija (@Qaher_Tyrants) July 17, 2025

وانتهى حريق مبنى هايبر ماركت في مدينة الكوت إلى كارثة بشرية، بعد تعذّر وصول فرق الإنقاذ إلى الطابقين الرابع والخامس من المبنى نتيجة شدة النيران، حيث كان المطعم الذي تواجدت فيه عشرات العائلات وقت اندلاع الحريق.

وقالت شبكة "964" في الكوت إن فرق الدفاع المدني بدأت بإخلاء جثث متفحمة بلغ عددها حتى الآن 18، فيما لا تزال عمليات الانتشال مستمرة.

وأضافت الشبكة أن سقوف الطابقين الرابع والخامس بقيت مشتعلة وتنفث الجمر حتى وقت قريب، وهو ما عطّل وصول فرق الدفاع المدني إليها.

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