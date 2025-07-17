يديعوت أحرونوت: نتنياهو يدعو إلى المرونة في مفاوضات غزة وحماس تصر على خطوط 2 مارس

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب من فريق التفاوض إبداء مرونة للتوصل إلى اتفاق في غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي قوله، إن تل أبيب "وافقت على الانسحاب من محور موراج ومناطق أخرى بغزة ضمن صفقة محتملة في القطاع".



وأضاف المصدر: "لم تحسم بعض القضايا كنسبة الرهائن إلى الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم وخصوصا المحكومين بالمؤبد".

وتابع: "حماس تصرّ على إلغاء آلية توزيع المساعدات الجديدة في قطاع غزة".

وأشار المصدر أيضًا إلى إصرار حماس على "انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوط 2 مارس".

ورغم ذلك، أكدت "يديعوت أحرونوت" نقلًا عن مسؤولين بالحكومة الإسرائيلية، أن "فرصة التوصل إلى اتفاق بشأن غزة أكبر من احتمال عدم التوصل إلى اتفاق".

وعلَّق ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، يوم الأربعاء، على المفاوضات الرامية إلى التوصل لهدنة بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة.

وقال ويتكوف إن المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة "تسير على نحو جيد".

وفي وقت سابق من الأربعاء، عُقد اجتماع بين الوفد الإسرائيلي والوفدين القطري والمصري، قدم خلاله الجانب الإسرائيلي خرائط جديدة تعكس مرونة إضافية من طرفه، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست".

ونقل موقع الصحيفة عن مصدر مطلع على المفاوضات قوله: "التركيز الآن لم يعد على ممر موراج، بل على الوجود الإسرائيلي في منطقة رفح، فهناك يتمحور النقاش حاليًّا".

ولفت المصدر إلى أن الوسطاء متفائلون، ويعتقدون أن الخرائط الجديدة تشكل تقدمًا كبيرًا في فرص التوصل إلى اتفاق قريب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.