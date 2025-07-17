عمقها 20 مترا، لحظة انتشال جثتين ومصاب من حفرة داخل منزل بسبب التنقيب عن الآثار بالغربية (فيديو)

في مشهد مأساوي جديد يكشف عن استمرار ظاهرة التنقيب عن الآثار، لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث، داخل حفرة عميقة حوالي 20 مترًا بمنزل بقرية الجميزة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية.

ورصدت عدسة “ڤيتو” لحظة استخراج الجثمانين من داخل الحفرة.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغًا من أهالي القرية يفيد بسقوط عدد من الأشخاص داخل حفرة أثناء الحفر خلسة أسفل أحد المنازل بحثًا عن قطع أثرية يُعتقد بوجودها في المنطقة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمحافظة الغربية إلى موقع الحادث، وبدأت أعمال البحث والانتشال.

وبعد ساعات من الجهود تم استخراج مصاب وجثتين من أعماق الحفرة وسط حالة من الصدمة والحزن بين الأهالي.

وتبين من المعاينة الأولية أن الوفاة جاءت نتيجة الاختناق بسبب نقص الأكسجين وغياب أي وسائل للسلامة خلال الحفر، الذي تم على عمق كبير حوالي 20 مترًا في ظروف غير آمنة.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة، كما تم التحفظ على أدوات الحفر المستخدمة بموقع الواقعة، وفتح تحقيق موسع لكشف المتورطين في عملية التنقيب المخالفة للقانون.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقي المشاركين، وسط تحذيرات متكررة من الجهات المختصة بشأن خطورة هذه العمليات التي لا تهدد فقط حياة المتورطين، بل تُعرضهم أيضًا للمساءلة القانونية والعقوبات المشددة.

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