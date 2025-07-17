الخميس 17 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

باعتها له مرهونة، إلزام منى زكي بدفع 3 ملايين و630 ألف جنيه لصاحب شقة بالمهندسين

حكم قضائي ضد مني
حكم قضائي ضد مني ذكي، فيتو

أصدرت الجهات المختصة، حكمًا بإلزام الفنانة منى زكي بسداد مبلغ مالي قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه، في القضية رقم 1204 لسنة 2025، على خلفية نزاع قانوني متعلق ببيع وحدة سكنية في شارع سوريا بمنطقة المهندسين.

وجاء الحكم الصادر في 28 مايو 2025، بعد ثبوت مخالفة الفنانة لشروط العقد المبرم بينها وبين المشتري، المحاسب محيي الدين، والذي اشترى الشقة قبل نحو عام، حيث تبين لاحقًا أنها مرهونة لصالح البنك العقاري المصري منذ عام 2004، بمديونية تتجاوز 4 ملايين جنيه من أصل إجمالي مديونية العقار البالغة نحو 29 مليون جنيه.


وكشفت أوراق الدعوى أن المشتري اضطر إلى سداد مبلغ الرهن المقيد على الشقة، فضلًا عن الفوائد القانونية المقررة بنسبة 4% من تاريخ المطالبة، والتي كان يتعين على الفنانة سدادها بحسب بنود التعاقد.


وكان المالك الجديد قد فوجئ بإنذارات بنكية بالحجز على الشقة عقب شرائها، ما دفعه إلى تحريك دعوى قضائية يتهم فيها منى زكي بإخفاء حقيقة الرهن العقاري، مطالبًا بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.


واعتمدت المحكمة في حكمها على مخالفة صريحة لشروط البيع، وألزمت الفنانة برد المبلغ المذكور لصالح المشتري.
 

العثور على جثة سيدة عراقية داخل فندق شهير برمسيس، والأمن يتحفظ على كاميرات المراقبة

نجاة موظف من حريق اندلع في سيارته بـ 6 أكتوبر

موظفة بدعوى طلاق: بيحطلي حبوب في العصير علشان ما خلفش ولما واجهته ضربني وحبسني والجيران انقذوني

التقطه في ثانية، لحظة إنقاذ شاب لطفل سقط من الطابق الأول بعزبة النخل (صور)

القبض على سائق توك توك بتهمة طعن زميله في عزبة النخل

فريق بحث لكشف ملابسات وفاة طالب داخل أسانسير بالطالبية

حكم قضائي لصالح أرملة إحسان ترك بعد تعدي مالك عقار ونجله عليها

عجن 7 عربيات، سائق أتوبيس نقل جماعي يقتحم معرض سيارات بحدائق القبة (صور)

مفاجأة في أسباب انهيار عقار نور الشريف بالسيدة زينب

فريق بحث لضبط قائد دراجة نارية أنهى حياة أمين شرطة أعلى كوبري طرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة مني زكي بمنطقة المهندسين البنك العقاري المصري

الأكثر قراءة

الأهلي يوافق رسميا على رحيل وسام أبو علي للدوري الأمريكي

حريق هائل يلتهم 5 أفدنة من زراعات النخيل بالقليوبية والدفع بـ 10 سيارات إطفاء (صور)

ذروة الموجة الحارة، الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم

المغربي عبد الحميد معالي يوقع رسميا للزمالك لمدة 5 سنوات

بالأسماء.. المتآمرون على مصر

لحظة انسحاب الجيش السوري من السويداء (فيديو)

دمية لابوبو "المرعبة" تغزو السوق المحلي وانخفاض كبير في سعرها الأصلي

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

قانون العمل الجديد، تعرف على الضمانات الجديدة لحماية العمال

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

ارتفاع الذرة وتباين العباد، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

خصومة وتهديد ووصية.. مفاجآت مثيرة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 17 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الكمون في المنام وعلاقته بزوال الكرب والبركة في الأموال 

بعد تقبيل يد وزير الأوقاف، ما حكم مصافحة العلماء والصالحين بنية التبرك؟

المزيد
الجريدة الرسمية