باعتها له مرهونة، إلزام منى زكي بدفع 3 ملايين و630 ألف جنيه لصاحب شقة بالمهندسين

أصدرت الجهات المختصة، حكمًا بإلزام الفنانة منى زكي بسداد مبلغ مالي قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه، في القضية رقم 1204 لسنة 2025، على خلفية نزاع قانوني متعلق ببيع وحدة سكنية في شارع سوريا بمنطقة المهندسين.

وجاء الحكم الصادر في 28 مايو 2025، بعد ثبوت مخالفة الفنانة لشروط العقد المبرم بينها وبين المشتري، المحاسب محيي الدين، والذي اشترى الشقة قبل نحو عام، حيث تبين لاحقًا أنها مرهونة لصالح البنك العقاري المصري منذ عام 2004، بمديونية تتجاوز 4 ملايين جنيه من أصل إجمالي مديونية العقار البالغة نحو 29 مليون جنيه.



وكشفت أوراق الدعوى أن المشتري اضطر إلى سداد مبلغ الرهن المقيد على الشقة، فضلًا عن الفوائد القانونية المقررة بنسبة 4% من تاريخ المطالبة، والتي كان يتعين على الفنانة سدادها بحسب بنود التعاقد.



وكان المالك الجديد قد فوجئ بإنذارات بنكية بالحجز على الشقة عقب شرائها، ما دفعه إلى تحريك دعوى قضائية يتهم فيها منى زكي بإخفاء حقيقة الرهن العقاري، مطالبًا بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.



واعتمدت المحكمة في حكمها على مخالفة صريحة لشروط البيع، وألزمت الفنانة برد المبلغ المذكور لصالح المشتري.



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