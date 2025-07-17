بمشاركة ميسي، سينسيناتي يقسو على إنتر ميامي بثلاثية نظيفة بالدروري الأمريكي (فيديو)

بنتيجة غير متوقعة وبمشاركة ميسي، سقط إنتر ميامي أمام إف سي سينسيناتي بثلاثية نظيفة، فجر اليوم الخميس، بمسابقة الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وتوقفت سلسلة ليونيل ميسي التاريخية في الدوري الأمريكي لكرة القدم، بعد خمس مباريات متتالية سجّل خلالها "ثنائية" في كل لقاء، حيث سبق وأن تمكن النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 38 عامًا، من هز الشباك بهدفين في كل من المباريات الخمس السابقة، رافعًا رصيده إلى 16 هدفًا هذا الموسم، وأسهم في تحقيق أربعة انتصارات وتعادل واحد لفريقه خلال تلك السلسلة اللافتة.



ولم يسبق لميسي أن سجل "ثنائية أو أكثر" في خمس مباريات متتالية منذ عام 2012، عندما كان لاعبًا في صفوف برشلونة الإسباني.

لكن سينسيناتي نجح في الحد من خطورة إنتر ميامي، وسمح له بتسديدتين فقط على المرمى طوال اللقاء، لينهي بذلك إحدى أبرز السلاسل التهديفية في مسيرة ميسي داخل الملاعب الأمريكية.

وافتتح لاعب الوسط الأمريكي الشاب، جيراردو فالينزويلا (20 عامًا)، التسجيل لصالح سينسيناتي في الدقيقة الـ16 من عمر اللقاء.

وأضاف المهاجم البرازيلي إيفاندر الهدف الثاني في الدقيقة الـ50، قبل أن يعود ويُسجّل من جديد في الدقيقة الـ70، ليؤمن فوز أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.

ورغم أن ميسي لعب فقط ثلاث مباريات ضد سينسيناتي منذ انضمامه إلى الدوري الأمريكي، إلا أن الفريق أثبت صعوبة كبيرة على النجم الأرجنتيني، الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات.



وبهذه الخسارة، تجمّد رصيد إنتر ميامي عند 38 نقطة من 20 مباراة (11 فوزًا، 4 تعادلات، 5 هزائم)، ليحتل المركز الخامس في ترتيب القسم الشرقي، متأخرًا بفارق 8 نقاط عن فيلادلفيا المتصدر، والذي فاز بدوره على مونتريال ليبقى في الصدارة العامة للدوري الأمريكي بفارق نقطة واحدة عن سينسيناتي.



ويمتلك إنتر ميامي ثلاث مباريات مؤجلة مقارنة بفيــلادلفيا وسينسيناتي، لكنه بحاجة إلى الفوز بها جميعًا إذا ما أراد انتزاع الصدارة في سباق ترتيب الدوري الأمريكي.

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