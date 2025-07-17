هيخلي مزاجك عالي، مهارات لاعب الزمالك الجديد عبد الحميد معالي (فيديو)

عبد الحميد معالي، أنهى نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع اللاعب المغربي عبد الحميد معالي، صاحب الـ19 عامًا، بعدما وقَّع الأخير على عقود انضمامه للنادي لمدة 5 سنوات، ليكون أحد صفقات الفريق الشاب استعدادًا للموسم الجديد.

وتم توقيع العقود بين إدارة الزمالك واللاعب في حضور وكيله، بعد اتفاق الطرفين على كافة البنود المالية والفنية، وسط ترحيب من اللاعب بارتداء القميص الأبيض.

في انتظار وصوله إلى القاهرة

ومن المقرر أن يصل عبد الحميد معالي إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل الانضمام إلى معسكر الفريق، والخضوع للكشف الطبي النهائي، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة وتقديمه لوسائل الإعلام.

موهبة مغربية واعدة

يُعد معالي من المواهب الصاعدة في الكرة المغربية، ويلعب في مركز الجناح الهجومي، وتم ترشيحه للزمالك بناءً على تقارير فنية من أحد الكشافين المعتمدين في شمال إفريقيا، حيث ظهر بمستوى مميز في مباريات فريقه السابق، ما دفع الزمالك للتحرك سريعًا لضمه.

وتصدر عبد الحميد معالي موقع التدوينات القصيرة “إكس” بعد توقيعه لنادي الزمالك رسميا حيث أشاد جمهور الساحرة المستديرة بمصر والمغرب بالصفقة مؤكدين أن عبد الحميد معالي لاعب دولى نجم اتحاد طنجة ومنتخب المغرب للشباب، والموهبة الأبرز فى المغرب بشهادة الجميع.

كما أضافوا أنه أصغر لاعب يشارك في الدوري المغربي، وكان ليه دور مهم في وصول المغرب لربع نهائي كأس العالم فى إندونسيا.

عمرو جاب الله:

الموهبة الابرز في المغرب

عبد الحميد معالي زملكاوي 🇦🇹 pic.twitter.com/KoIRRsVmtm — Zeina🤍🏹 (@tou___ta) July 16, 2025

وتداول نشطاء مهارات لاعب الزمالك الجديد عبد الحميد معالي، معلقين: "عبد الحميد معالي هيخلي مزاجك عالي".

مهارات لاعب الزمالك الجديد عبد الحميد معالي..19 عام مغربي جناح يمين عقده خمس سنوات pic.twitter.com/Teim403D2p — Mr.Yousef Ebrahim (@YousefH73) July 16, 2025

كما نشر البعض إحصائية بمشاركات ومساهمات وأرقام عبد الحميد معالي (مواليد 16 مارس 2006) لاعب وسط/جناح اتحاد طنجة خلال موسم 2024–2025:



عدد المباريات: 44 مباراة بجميع المسابقات، منها 44 في الدوري والكأس.

الأهداف: لم يسجل أي هدف.

التمريرات الحاسمة: صنع 2 تمريرات حاسمة.

دقائق اللعب: حوالي 1,700 دقيقة.

عبد الحميد معالي هيخلي مزاجك عالي pic.twitter.com/N8KaZJ41tP — Diogo. (@Islam_A_Whab) July 16, 2025

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