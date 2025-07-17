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رياضة

المغربي عبد الحميد معالي يوقع رسميا للزمالك لمدة 5 سنوات

عبد الحميد معالي،
عبد الحميد معالي، فيتو

أنهى نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع اللاعب المغربي عبد الحميد معالي، صاحب الـ19 عامًا، بعدما وقَّع الأخير على عقود انضمامه للنادي لمدة 5 سنوات، ليكون أحد صفقات الفريق الشاب استعدادًا للموسم الجديد.

وتم توقيع العقود بين إدارة الزمالك واللاعب في حضور وكيله، بعد اتفاق الطرفين على كافة البنود المالية والفنية، وسط ترحيب من اللاعب بارتداء القميص الأبيض.

 

موهبة مغربية واعدة

يُعد معالي من المواهب الصاعدة في الكرة المغربية، ويلعب في مركز الجناح الهجومي، وتم ترشيحه للزمالك بناءً على تقارير فنية من أحد الكشافين المعتمدين في شمال إفريقيا، حيث ظهر بمستوى مميز في مباريات فريقه السابق، ما دفع الزمالك للتحرك سريعًا لضمه.

في انتظار وصوله إلى القاهرة

ومن المقرر أن يصل عبد الحميد معالي إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل الانضمام إلى معسكر الفريق، والخضوع للكشف الطبي النهائي، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة وتقديمه لوسائل الإعلام.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة نادي الزمالك لتدعيم صفوفه بعناصر شابة قادرة على خدمة الفريق لسنوات طويلة.

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