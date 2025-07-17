لحظة انسحاب الجيش السوري من السويداء (فيديو)

بدأ الجيش السوري، مساء الأربعاء، الانسحاب من السويداء ذات الغالبية الدرزية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع، بعد ساعات من إعلان اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في المدينة التي تشهد أعمال عنف.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع السورية "بدء انسحاب قوات الجيش العربي السوري من مدينة السويداء تطبيقًا لبنود الاتفاق المبرم، وبعد الانتهاء من تمشيط المدينة من المجموعات الخارجة عن القانون".

إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع للثورة:

بدأ انسحاب قوات الجيش العربي السوري من مدينة السويداء تطبيقًا للاتفاق المبرم بين الدولة السورية ومشايخ العقل في مدينة السويداء، وبعد الانتهاء مهمة الجيش بملاحقة المجموعات الخارجة عن القانون



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وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن قوات الجيش السوري بدأت "الانسحاب من السويداء تطبيقًا للاتفاق المبرم بين الدولة السورية ومشايخ العقل في المدينة، وبعد انتهاء مهمة الجيش في ملاحقة المجموعات الخارجة عن القانون".

وشنت إسرائيل غارات جوية عنيفة على العاصمة السورية دمشق الأربعاء، مما أدى إلى تفجير جزء من مبنى وزارة الدفاع وإصابة مواقع قرب القصر الرئاسي، متعهدة بتدمير قوات الحكومة السورية التي تهاجم تجمعات درزية في جنوب سوريا وطالبتها بالانسحاب.

وشهدت السويداء، خلال الأيام الماضية، مواجهات دامية بين عشائر وفصائل محلية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وعقب ذلك، دخلت القوات السورية المدينة ذات الغالبية الدرزية بهدف الإشراف على وقف لإطلاق النار تم الاتفاق عليه مع وجهاء وأعيان المدينة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الجيش السوري نسّق مع إسرائيل قبل دخول السويداء "لكن خالف التفاهم"، مشيرين إلى أن التنسيق كان يقضي بعدم إدخال الأسلحة الثقيلة.

وكانت الخارجية الأمريكية، قد دعت الأربعاء، الحكومة السورية، لسحب قواتها من محافظة السويداء، بهدف السماح بخفض التصعيد.

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، بأن الولايات المتحدة تدعو سوريا إلى سحب قواتها للسماح بخفض التصعيد.

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