الخميس 17 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حريق هائل يلتهم 5 أفدنة من زراعات النخيل بالقليوبية والدفع بـ 10 سيارات إطفاء (صور)

حريق هائل داخل زراعات
حريق هائل داخل زراعات النخيل بالقليوبية، فيتو

اندلع حريق هائل داخل زراعات النخيل بدائرة مركز شرطة الخانكة، وانتقلت قوات الحماية المدنية بـالقليوبية تحت إشراف اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

محافظ القليوبية يستجيب لشاب ويوفر له دعمًا لمشروع صغير

محافظ القليوبية يكرم مشرفي حجاج الجمعيات ومديري إدارات التضامن الاجتماعي

بعيد عن خط الغاز، نشوب حريق بأرض زراعية بمنطقة القلج – الخانكة

تلقي اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بـالقليوبية إخطارًا من من غرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغ باندلاع حريق خلف محطة الصرف الصحي بالقلج بدائرة مركز شرطة الخانكة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة الرائد إسلام إبراهيم، والنقيب عمرو أنور والنقيب عدنان سمير وملازم أول مهند أيمن وتم الدفع 10 سيارات إطفاء و2 سيارة خزان وخزان إستراتيجي، مدعومة بسيارات الإسعاف للسيطرة على الحريق.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق امتد على مساحة تقدر بنحو 5 أفدنة من النخيل، وجارٍ العمل على السيطرة التامة على النيران وإجراء التبريد لمنع تجددها.

حريق هائل داخل زراعات النخيل بالقليوبية،فيتو
حريق هائل داخل زراعات النخيل بالقليوبية،فيتو
حريق هائل داخل زراعات النخيل بالقليوبية،فيتو
حريق هائل داخل زراعات النخيل بالقليوبية،فيتو
حريق هائل داخل زراعات النخيل بالقليوبية،فيتو
حريق هائل داخل زراعات النخيل بالقليوبية،فيتو

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية بالقليوبية اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية قوات الحماية المدنية بالقليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يستجيب لشاب ويوفر له دعمًا لمشروع صغير

مدير تعليم القليوبية يهنئ الفائزين بمسابقة "الإعلامي الصغير" ويشيد بتميزهم

محافظ القليوبية يناقش الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2025/ 2026

ضمن الخطة الاستثمارية، محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف شارع مجدي زيدان ببنها

الأكثر قراءة

الأهلي يوافق رسميا على رحيل وسام أبو علي للدوري الأمريكي

حريق هائل يلتهم 5 أفدنة من زراعات النخيل بالقليوبية والدفع بـ 10 سيارات إطفاء (صور)

ذروة الموجة الحارة، الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم

بالأسماء.. المتآمرون على مصر

لحظة انسحاب الجيش السوري من السويداء (فيديو)

المغربي عبد الحميد معالي يوقع رسميا للزمالك لمدة 5 سنوات

دمية لابوبو "المرعبة" تغزو السوق المحلي وانخفاض كبير في سعرها الأصلي

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

قانون العمل الجديد، تعرف على الضمانات الجديدة لحماية العمال

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

ارتفاع الذرة وتباين العباد، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

خصومة وتهديد ووصية.. مفاجآت مثيرة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 17 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الكمون في المنام وعلاقته بزوال الكرب والبركة في الأموال 

بعد تقبيل يد وزير الأوقاف، ما حكم مصافحة العلماء والصالحين بنية التبرك؟

المزيد
الجريدة الرسمية