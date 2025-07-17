حريق هائل يلتهم 5 أفدنة من زراعات النخيل بالقليوبية والدفع بـ 10 سيارات إطفاء (صور)

اندلع حريق هائل داخل زراعات النخيل بدائرة مركز شرطة الخانكة، وانتقلت قوات الحماية المدنية بـالقليوبية تحت إشراف اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

بعيد عن خط الغاز، نشوب حريق بأرض زراعية بمنطقة القلج – الخانكة

تلقي اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بـالقليوبية إخطارًا من من غرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغ باندلاع حريق خلف محطة الصرف الصحي بالقلج بدائرة مركز شرطة الخانكة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة الرائد إسلام إبراهيم، والنقيب عمرو أنور والنقيب عدنان سمير وملازم أول مهند أيمن وتم الدفع 10 سيارات إطفاء و2 سيارة خزان وخزان إستراتيجي، مدعومة بسيارات الإسعاف للسيطرة على الحريق.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق امتد على مساحة تقدر بنحو 5 أفدنة من النخيل، وجارٍ العمل على السيطرة التامة على النيران وإجراء التبريد لمنع تجددها.

حريق هائل داخل زراعات النخيل بالقليوبية،فيتو

حريق هائل داخل زراعات النخيل بالقليوبية،فيتو

حريق هائل داخل زراعات النخيل بالقليوبية،فيتو

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