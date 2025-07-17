سعر الذهب اليوم الخميس 17 يوليو في الصاغة، عيار 21 الآن بعد الارتفاع الجديد

أسعار الذهب اليوم الخميس 17 يوليو 2025، ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية في بداية حركة تعاملات اليوم الخميس بنحو 5 جنيهات بجميع العيارات، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.

وتأتي هذه الزيادة الجديدة بعد أن شهد المعدن الأصفر في ختام حركة تعاملات أمس الأربعاء 16 يوليو 2025 ارتفاعا بنحو 10 جنيهات بجميع العيارات.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة



سعر جرام الذهب عيار 24



وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5331 جنيها “شراء”، 5302 جنيها “بيع”، بارتفاع 5.75 جنيهات.



سعر جرام الذهب عيار 21



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4665 جنيها “بيع”، 4660 جنيها “شراء”، بارتفاع 5 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18



وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3998 جنيها “بيع”، 3977 جنيها “شراء” بارتفاع 4.25 جنيهات



سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37320 جنيها “بيع”، 37120 “شراء” بارتفاع 40 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم



سعر أوقية الذهب بعد تصريحات ترامب

أكد أحمد عزام، الخبير والمحلل الاقتصادي، أن الذهب والفضة يواصلان تسجيل مكاسب قوية مدفوعة بمزيج من العوامل السياسية والنقدية، في مقدمتها احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وعودة التوترات التجارية العالمية، إضافة إلى توجه البنوك المركزية العالمية لزيادة حيازتها من الذهب كملاذ آمن.

بورصة الذهب عالميا



وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج أرقام وأسواق"، المذاع على قناة “أزهري”: "الذهب سجل مؤخرًا مستويات بين 3,225 و3,350 دولارًا للأوقية، مدعومًا بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برغبته في إقالة رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، ما عزز التوتر في الأسواق ودفع المستثمرين نحو الذهب".

إشارة فنية مرتقبة عند 3,370 دولار



أسعار الذهب اليوم، وأشار عزام إلى أن اختراق الذهب مستوى 3,370 دولارًا للأوقية سيكون علامة فنية مهمة على استمرار الاتجاه الصعودي، مؤكدًا: "نتوقع مكاسب تتجاوز الـ 40% بنهاية 2025، بحسب توقعات مجلس الذهب العالمي".

الفضة تسرق الأضواء.. وتسجّل زخمًا شرائيًا أكبر



وأوضح عزام أن الفضة تحقق تسارعًا أكبر في وتيرة الصعود مقارنة بالذهب، لكونها معدنًا صناعيًا أيضًا إلى جانب كونها ملاذًا استثماريًا. وقال:"صناديق الاستثمار المتداولة والمؤسسات تواصل شراء الفضة بقوة، وقد تصل إلى 45 دولارًا للأوقية خلال الأشهر المقبلة".

وأشار إلى أن الفضة تُعد بديلًا منخفض التكلفة وأكثر جذبًا في ظل بحث المستثمرين عن عوائد مرتفعة وتكلفة دخول أقل مقارنة بالذهب.

البيتكوين.. المؤسسات تدفعه لأعلى وسط بيئة تنظيمية مشجعة



وفيما يخص العملات المشفرة، كشف عزام أن البيتكوين يشهد موجة صعود قوية، مدفوعة بمشتريات مكثفة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المتداولة، حيث تخطى حجم المشتريات المؤسسية 700,000 بيتكوين خلال فترة قصيرة، وهو رقم تاريخي.

وأضاف:"البيئة التنظيمية في الولايات المتحدة أصبحت أكثر انفتاحًا مع تشريعات مرتقبة تمنح العملات الرقمية شرعية قانونية، وهو ما يُعزز شهية المخاطرة".



وتوقع أن يختبر البيتكوين مستويات بين 130,000 و140,000 دولار قبل موجة تصحيح محتملة لاحقًا.

التوترات الجيوسياسية تبقي الذهب تحت المجهر



الذهب عالميًّا ما زال يعيش على واقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمي.

4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر



السعر العالمي للمعدن الأصفر: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.

سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.

العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.

القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

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