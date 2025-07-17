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رياضة

الأهلي يوافق رسميا على رحيل وسام أبو علي للدوري الأمريكي

وسام أبو علي، فيتو
وسام أبو علي، فيتو

الأهلي، وافق مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على رحيل الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق، بعد وصول علاقة النادي باللاعب لطريق مسدود خلال الساعات الأخيرة.

وعلمت “فيتو”، أن مسؤولي النادي الأهلي وافقوا بشكل رسمي ونهائي على انتقال اللاعب الفلسطيني لصفوف فريق كولمبوس كرو الأمريكي، بعد زيادة العرض النادي خلال الساعات الأخيرة.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولو النادي الأهلي اجتماعًا خلال الساعات المقبلة مع الفريق الأمريكي بحضور اللاعب من أجل توقيع العقود بشكل رسمي وإعلان إتمام الصفقة.

وواصل الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تمرده داخل القلعة الحمراء، في ظل رغبة اللاعب الجارفة في الرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن المهاجم الفلسطيني تغيب عن مران الأحمر الصباحي والمسائي اللذين أقيما الأربعاء، ضمن خطة إعداد الفريق للموسم الجديد.

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الأهلي النادي الأهلي محمود الخطيب وسام أبو علي كولمبوس كرو

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