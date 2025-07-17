كلاسيكو الدوري البرازيلي، نيمار يقود سانتوس للفوز على فلامنجو بهدف "ملوكي" (فيديو)

بهدف قاتل، قاد نيمار داسيلفا فريقه سانتوس للفوز على نظيره فلامنجو بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما، فجر اليوم الخميس، على ملعب فيلا بلميرو، ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشرة من الدوري البرازيلي 2025.

وعاد سانتوس إلى الملاعب في مباراة رسمية بعد توقف أكثر من شهر، وسط احتفالات كبيرة في الملعب، وضمن هدف حاسم من نيمار في الدقائق الأخيرة الفوز بنتيجة 1-0، ما منح الفريق بعض الأمل في معركته ضد الهبوط.



وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، استلم نيمار الكرة داخل منطقة الجزاء، وتخلّص من المدافع ليسدد كرة قوية في الشباك لحسم الفوز بهدف قاتل لسانتوس.

GOLAÇO DE NEYMAR! 🫲🤪🫱

Neymar desencanta no Brasileirão! Gabriel Bontempo abre na esquerda para Guilherme, que encontra Neymar na área. O camisa 10 se livra de Léo Pereira, de Varela e bate cruzado para vencer Rossi!#neymar #santos #flamengo #brasileirão #campeonatobrasileiro… pic.twitter.com/goVZ7ajL35 — ge (@geglobo) July 17, 2025

ويعد هذا هو أول هدف يسجله نيمار في الدوري البرازيلي منذ عودته إلى كرة القدم المحلية في بداية العام.

واعتمد سانتوس على أداء رائع من نيمار لتجاوز فلامنجو، ووفقًا لبيانات شبكة "أوبتا"، فإن اللاعب رقم 11 – إلى جانب تسجيله هدف الفوز – كان الاسم الأبرز في الهجوم لفريق سانتوس.



وشارك نيمار بشكل كبير في وسط الملعب الهجومي، مساهمًا في بناء الهجمات، وشكَّل تهديدًا على مرمى المنافس بفضل مراوغاته وتمريراته البينية الخطيرة.



وبهذا الفوز، تنفس سانتوس الصعداء في صراعه للهروب من الهبوط، فقد صعد الفريق إلى المركز الـ13 برصيد 14 نقطة، بينما بقي فلامنغو في الصدارة بـ27 نقطة.



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