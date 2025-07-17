الخميس 17 يوليو 2025
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صحة ومرأة

دراسة تحذر: الأطباء يتجاهلون "سببا شائعا" لارتفاع ضغط الدم

دراسة تكشف تجاهل
دراسة تكشف تجاهل الأطباء سببًا شائعًا لارتفاع ضغط الدم، فيتو

حذَّرت دراسة حديثة من أن الأطباء غالبًا ما يتغاضون عن سبب هرموني شائع لارتفاع ضغط الدم.

 

فرط الألدوستيرونية الأولية

وذكرت مجلة "الغدد الصماء السريرية والتمثيل الغذائي"، أن قرابة 30 بالمئة من مرضى ارتفاع ضغط الدم الذين يزورون أخصائيّ أمراض القلب و14 بالمئة من المرضى الذين يُراجعون أطباء الرعاية الأولية، يعانون من حالة تُعرف باسم "فرط الألدوستيرونية الأولية".

ورغم ذلك، أشار الباحثون إلى أن الكثير من هؤلاء المرضى لا يخضعون أبدا لتحليل دم للكشف عن هذه الحالة، والتي تتمثل في إفراز الغدتين الكظريتين لكميات مفرطة من هرمون "الألدوستيرون".

وأضاف الباحثون أن بعض المرضى يُجرى لهم الفحص بعد سنوات من تشخيصهم الأولي بارتفاع ضغط الدم، ما يؤدي إلى تفاقم الحالة وظهور مضاعفات صحية خطيرة بحلول ذلك الوقت.

 

خطر الإصابة بأمراض القلب

وقالت الدكتورة جايل أدلر، اختصاصية الغدد الصماء في مستشفى "بريجهام آند وومينز" في بوسطن، والمؤلفة الرئيسية للدراسة: "الأشخاص المصابون بفرط الألدوستيرونية الأولية يواجهون خطرا أعلى للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم الأساسي."

وأضافت أدلر في بيان صحفي: "من خلال فحص دم منخفض التكلفة، يمكننا تحديد عدد أكبر من المصابين بهذه الحالة، والتأكد من حصولهم على العلاج المناسب"، وفق ما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

وذكر الباحثون في الدراسة أن هرمون الألدوستيرون يلعب دورا في تنظيم مستويات الصوديوم والبوتاسيوم في الدم، لكن ارتفاع مستوياته قد يؤدي إلى فقدان الجسم للبوتاسيوم واحتباس المزيد من الصوديوم، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

ووفقا لملاحظات إضافية في الدراسة، فإن الأشخاص المصابين بفرط الألدوستيرونية الأولية هم:

- أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بمعدل 2.6 مرة.
- أكثر عرضة للإصابة بفشل القلب بمعدل مرتين.
- أكثر عرضة للإصابة بعدم انتظام ضربات القلب بمعدل 3.5 مرات.
- أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 77 بالمئة.

وأوصت الإرشادات التي قدمتها الدراسة الجديدة بأن يخضع كل من يتم تشخيصه بارتفاع ضغط الدم لفحص لمستويات الألدوستيرون، وفي حال اكتشاف فرط الألدوستيرونية الأولية، يُقدّم له علاج مخصص لهذه الحالة.

وأشار الباحثون أيضا في دراستهم إلى أن الأطباء قد يوصون بإجراء جراحة لإزالة إحدى الغدتين الكظريتين في حال كانت واحدة فقط تُنتج كميات زائدة من الألدوستيرون.

كما يُنصح المرضى باتباع نظام غذائي متوازن منخفض الصوديوم، والسعي إلى فقدان الوزن.

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